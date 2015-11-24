国际油市：大型基金罕见地转为看空汽油，柴油空头增至纪录高位

纽约期市：期棉触及一周高位，明日将发布周度出口数据
“交易量不大...背后的故事是，市场上有很多的多头和空头，但空头(结清头寸)的时间所剩无几了，”Plexus Cotton风险管理董事Peter Egli称。
能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示，“国内汽油需求旺盛抑制了库存的上升，但假日季之后旅行需求将消退，汽油市场很容易供大于求。从全球情况看，馏分油情况更糟，特别是鉴于中国和沙特炼厂产能增加。”
美国汽油需求逾一年以来保持旺盛，部分因原油价格下跌拉低了汽油零售价格。美国需求约占全球总需求的10%，其增长有助于缓解全球市场的压力，但这种效应很快将消退。
一位美国炼厂的高管称，美国市场汽油似乎“供应充足”，但需求，特别是高标号汽油的需求仍保持强劲。
这位高管称，“对冲基金不一定总是正确的。”
柴油需求不及汽油需求旺盛，今年冬天气候温和的预报对柴油多头不是好消息。
美国汽油和柴油库存位于五年高点之上，分析师称对冲基金押注需求无法支撑如此高的库存。(完) (翻译 张涛/张荻； 审校 龚芳/郑茵)
“交易量不大...背后的故事是，市场上有很多的多头和空头，但空头(结清头寸)的时间所剩无几了，”Plexus Cotton风险管理董事Peter Egli称。
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，因在市场连续四日上涨，提振3月大豆合约触及六个月高位后，投资者获利了结和农户卖出。
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。