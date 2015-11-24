国际油市：大型基金罕见地转为看空汽油，柴油空头增至纪录高位

能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示，“国内汽油需求旺盛抑制了库存的上升，但假日季之后旅行需求将消退，汽油市场很容易供大于求。从全球情况看，馏分油情况更糟，特别是鉴于中国和沙特炼厂产能增加。”

美国汽油需求逾一年以来保持旺盛，部分因原油价格下跌拉低了汽油零售价格。美国需求约占全球总需求的10%，其增长有助于缓解全球市场的压力，但这种效应很快将消退。

一位美国炼厂的高管称，美国市场汽油似乎“供应充足”，但需求，特别是高标号汽油的需求仍保持强劲。

这位高管称，“对冲基金不一定总是正确的。”

柴油需求不及汽油需求旺盛，今年冬天气候温和的预报对柴油多头不是好消息。