IEA月报：美国夏季汽油需求料增长，但难以阻止全年消费量下滑

美国各类经济指标总览--2017/4/10
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
路透伦敦6月12日 - 国际能源署周三表示，因夏季驾驶出行高峰到来，美国汽油需求出现季节性增长，但仍无法阻止汽油年度消费量下降。
“鉴于近期美国汽油需求增长的回暖迹象，以及美国宏观经济环境预计相对走强...季节性因素今夏料将使汽油日需求量提升30万桶，”国际能源署在月度报告中称。
但是它还表示，夏季增长并“不足以阻止2013年美国汽油日均需求下降”，并估计该数字将下降0.1%至810万桶左右。
报告称，美国2012年汽油每日消费量为930万桶，占全球需求近10%。
由于2008年爆发金融危机且随着机动车的汽油使用效率提高，汽油需求近年来稳步下滑。
美国汽油5月31日止当周库存意外下降36.6万桶，但总量较上年同期增长1,860万桶，接近2.19亿桶。
国际能源署在报告中表示，经济增长温和在全球范围内限制了石油需求。部分发达经济体2013年的石油消费量可能将下降。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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