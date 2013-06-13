IEA月报：美国夏季汽油需求料增长，但难以阻止全年消费量下滑

路透伦敦6月12日 - 国际能源署周三表示，因夏季驾驶出行高峰到来，美国汽油需求出现季节性增长，但仍无法阻止汽油年度消费量下降。

“鉴于近期美国汽油需求增长的回暖迹象，以及美国宏观经济环境预计相对走强...季节性因素今夏料将使汽油日需求量提升30万桶，”国际能源署在月度报告中称。

但是它还表示，夏季增长并“不足以阻止2013年美国汽油日均需求下降”，并估计该数字将下降0.1%至810万桶左右。

报告称，美国2012年汽油每日消费量为930万桶，占全球需求近10%。

由于2008年爆发金融危机且随着机动车的汽油使用效率提高，汽油需求近年来稳步下滑。

美国汽油5月31日止当周库存意外下降36.6万桶，但总量较上年同期增长1,860万桶，接近2.19亿桶。