国际油价飙升4% 受经济数据和中东紧张态势提振

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透纽约1月3日电---油价周二飙升,美国原油期货结算价触及5月以来的高位,受美中强劲经济数据以及对中东地区紧张局势担忧升级的提振.
布兰特原油期货尾盘跳升5美元,此前的数据显示,美国11月建筑支出接近一年半高位,而来自中国的数据也缓解了对於其经济放缓的担忧.
对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff说:"利好的经济数据和地缘政治担忧助长了油价的上涨."
"伊朗问题的热度将一天天的升温--新制裁、新的导弹试射以及对峙,所有的这些都有助於油价上升."
2月布兰特原油期货上涨4.75美元,结算价报每桶112.13美元,创下11月15日以来的最高结算价.该合约盘後曾一度触及112.44美元.
美国2月原油期货攀升4.13美元,结算价报每桶102.96美元,创下5月10日以来的最高结算价,盘中曾高见103.37,为11月17日以来的盘中高位.
原油期货成交量回升.布兰特原油成交量较30日均值高29%,美国原油成交量比30日均值高出32%.
美国取暖油跳升逾4%,美国汽油期货上涨,此前欧洲炼油商PetroplusPPHN.S宣布,因遭受信贷紧缩,可能关闭三家炼厂,总计日加工能力近34万桶.
**石油供应面临威胁**
伊朗核计划引发的西方国家和伊朗之间的紧张关系进一步升级,因美国和欧盟(EU)采取新的财政制裁,已开始打击这个石油输出国组织(OPEC)成员国的经济.
伊朗上周威胁将切断途经霍尔木兹海峡的石油航运通道,全球35%的海运石油要通过该海峡.伊朗周二警告称,若美国海军实施航空母舰返回海湾地区的计划,将采取行动.
其他OPEC成员国的困局也加剧石油市场的供应担忧.尼日利亚总统宣布,在北部部分地区实施紧急状态,此前在圣诞节爆发一系列的炸弹爆炸事件.
此外尼日利亚的燃油补贴在周日结束,引发工会呼吁举行罢工和抗议活动.
**美国石油库存**
因周一假期,美国每周石油库存报告将推迟发布.周二公布的分析师初步调查显示,美国上周原油库存料将下滑,而馏分油和汽油库存上升.
美国石油协会(API)定於周三2130GMT公布库存数据,美国能源资料协会(EIA)随後在周四上午公布石油库存数据.(完)
--编译 王洋/肖群英;审校 张荻
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