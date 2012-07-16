（更正）金融欺诈令市场胆寒 投资者信心极度受挫

(更正:因译文有误,内文第一个小标后第四段应为"所有丑闻几乎都在指责监管者",非"所有谣言")

* 从Libor事件到摩根大通,金融业丑闻令投资者心悸

* 投资者认为要实现交易公平尚需时日

* 许多迹象显示,投资者对风险交易心存谨慎

路透7月16日电---谁也没有料到事情会变成这样.

这场大萧条以来最严重的金融危机,几乎将全球经济推下悬崖.随後,监管当局出台了严格新规,全球大银行也加强了内部监控,意在帮助恢复人们对金融体系的信心.

然而,近期发生的重大事件不禁让一些顶尖投资者和分析师质疑,上述举措究竟有没有取得进展.

这些令人惊惧的事件包括,大型银行操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR);摩根大通(JPM.N)因从事不良信用交易而蒙受巨亏,且有企图掩盖的嫌疑;另外还有期货经纪商美国百利金融集团的客户资金不翼而飞,丑闻被揭露前其创办人试图自杀,并在悔过书中承认20年来一直从事欺诈.

除此之外,Facebook首次公开发行(IPO)首演搞砸,高盛前董事Rajat Gupta和对冲基金经理涉嫌内幕交易--情况真是不容乐观.

投资者们信心减退的迹象已经比比皆是.

尽管美国公债回报微乎其微,但仍吸引大量需求,而资金则从美股共同基金大举出走.

TIS Group创办人兼投资长Larry Jeddeloh表示,尽管部分投资趋势可能反映的是美国经济复苏脆弱性,但并非真正的问题所在.

"我觉得投资者关注的更严重问题是,对金融系统的信心正在削弱,"他说."近期一连串失误和打击信心的事件,会令持有股份且惴惴不安的投资人认真考虑如何处理仓位."

**普遍失去信任**

投资者和策略师表示,对於许多小投资者,甚至一些大型投资者来说,近期的重要事件营造出一种体系正被操控的感觉--他们可能会亏钱,因为那些能够操控利率或股价,或者拥有内部消息的人占据很大优势.

更糟的是,麦道夫(Bernard Madoff)和德州富豪斯坦福的旁氏骗局警钟尚在耳畔回荡,而明富环球和百利金融集团的案例又显示出,有人可以强占投资人的账户,取走他们的钱.

这全都延伸到了政治层面.一些分析师和大型投资人认为,从去年占领华尔街运动的声势来看,愈发表现出对银行业的信心渐失,以及当局对制裁企业不法及贪婪行为的无能及不愿作为.

所有丑闻几乎都在指责监管者在追查不当行为方面的心不在焉,或干脆是火力不足.

在Libor操纵丑闻中,上周公布的文件显示,大西洋两岸的监管机构在多年前就已知道Libor设定体系存在很严重的缺失,但他们却没有采取措施来尝试解决问题.

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示,Libor操纵丑闻将加深公众对银行业的愤怒情绪."整个事件再度打击民众对金融服务业的信心,这令人感到耻辱,"他上周接受路透专访时说.

在百利金融集团的案件中,该集团创始人Russell Wasendorf Sr.在其签署的一份声明中承认,他通过伪造银行文件欺瞒全美期货协会(NFA)长达20年.NFA在监管百利金融等非清算经纪商方面负有首要责任.

联邦调查局(FBI)周五拘捕了Wasendorf,指控其盗取客户资金超过1亿美元.

尽管如此,投资者有时候仍能摆脱恐惧影响,重回风险资产.

虽然摩根大通披露其交易亏损可能高达75亿美元,另有路透报导称,联邦刑事调查人员正在调查摩根大通在伦敦的雇员是否隐瞒了亏损问题,但其股价周五仍上扬6%,且美国股市收高.交易员和投资者给出的一个原因就是,亏损丑闻最糟糕阶段可能已经过去.

"美国投资者的韧性,以及人们如何随着每次的丑闻变得麻木,总是让我感到讶异,"曾担任衍生品交易员的Frank Partnoy称.他曾就衍生品这类金融工具出过书,且是圣地牙哥大学的法学教授.

**规避高风险**

缺乏信心这点或许在日常交易中未必显而易见,但会以若干其他形式呈现在金融市场.

投资人多半规避夹带高风险的资产,甚至连带有适度风险的资产也一并避免,而把资金泊于美国公债和其他仅支付极低利息的地方.美国指标10年期公债收益率周五报1.49%,仅比6月初所及的1.46%纪录低点略高一点儿.

大型企业的现金结余仍处於极高水准.纵使美国联邦储备委员会(美联储)为首的全球主要央行找出宽松货币政策的新方法,以期让企业和消费者支出,但仍止不住这股趋势.

据理柏美洲研究主管Jeff Tjornehoj,美国股票共同基金过去五年来仅在2010年一年为资金净流入.自2007年底,投资人自这类基金净撤出资金达3,050亿美元

Tjornehoj指出,另一方面,应税债券基金上一回录得年度资金净流出还是在2000年,且自2007年底,流入这类基金的资金计达8,340亿美元.

在企业方面,继Facebook首次公开发行(IPO)成积欠佳後,一些企业已撤回或延後IPO.

令Facebook在Nasdaq第一天交易一团乱的重大技术问题,并不是让投资者信心受伤的唯一议题.摩根士丹利和其他承销商分析师在距Facebook的IPO不到前几天调降该公司获利和营收预估,且只告知少数一些严选客户,更令散户处於不利条件的疑虑火上浇油.

"投资人需要有信心他们有个公平的机会,不会有人在背後搞鬼,否则他们会抽走资金,除非有事情能够证明他们应该要留下来,"TIS Group的Jeddeloh表示.

**最有杀伤力**

Libor的丑闻或许是最有杀伤力的.

在欧洲、日本及美国因涉嫌操纵Libor而受到调查的银行业者超过12家.英国银行巴克莱已同意支付4.53亿美元的罚款,且在电子邮件显示该行交易员设法操纵Libor利率後,已有三位高层主管离职.

许多其他大型银行料将与当局达成和解,或者面临起诉,一些个人可能也会吃上官司.而那些宣称因Libor利率操纵而蒙受损失的诉讼,料将使银行官司缠身好几年,且可能因此有数以万亿美元计的损失.

对冲基金Seabreeze Partners Management Inc.总裁Doug Kass表示,在当前丑闻四起的氛围下,市场人气和期待有多疲弱可想而知.他近期表示,有许多例子向投资人强调出"该体系是受到操弄的",像是Libor、麦道夫、Stanford、明富环球及百利金融集团.

"在这样的环境下,投资人如何乐观及感到放心呢?"他问道.(完)

--编译 洪曦/梁睿雪/王兴亚/张若琪/戴素萍;审校 郑茵/王冠中

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