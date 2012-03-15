独家：美英首脑讨论释出油储--消息人士

* 未就释放油储达成一致

* 汽油价格处於季节性纪录高点

路透华盛顿3月14日电---两位消息人士透露,美国总统奥巴马和英国首相卡梅伦周三讨论了释放紧急石油储备的可能,这是奥巴马开始试探全球是否支持他拉低燃料价格的努力的首个讯号.

根据一位了解谈话内容的英国官员,奥巴马在白宫举行的双边会谈中提到上述议题.

被问到谈话结果时,奥巴马政府一位高级官员称,"没有达成协议.我们将继续共同应对能源安全和油价问题."

美国官员数周来屡称将考虑包括释放美国战略石油储备(SPR)在内的所有可能措施,来阻止油价上涨破坏初生的经济复苏,而周三的会谈是最清晰的暗示,显示外交商谈正在推进.

一位消息人士称,决定作出之前的谈判可能长达数月.

美国汽油价格触及季节性纪录高点,令奥巴马的支持率受到威胁,白宫急於向恼怒的美国民众展示自己正在竭尽所能地维持燃料成本受控.

若释放储备,这将成为过去一年来的第二次干预,去年6月全球主要石油消费国在利比亚内战爆发後实施了有史以来最大规模的油储释放.在那之前,美国官员曾花了六周的时间暗中寻求国际能源署(IEA)成员国和重要石油输出国组织(OPEC)盟友的支持.

独自释放战略石油储备可能会取悦美国民众,但却可能激起欧洲盟国的不满,其中几个国家至今仍对去年的行动颇有微辞,因此不太可能支持再次释储.IEA总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)最近几周曾表示,她认为石油消费国目前没有释放战略储备的需要.

分析师称,奥巴马可能很想争取全部IEA成员国赞同他的举措,但实际上可能只会得到少数几个石油消费国的支持.(完)

--编译 吴云凌;审校 张涛

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