独家：检察官和监管方即将逮捕并起诉Libor操纵案涉嫌交易员

路透7月22日电---根据熟悉Libor操纵丑闻调查情况的消息人士,美国检察官及欧洲监管者即将逮捕个别交易员,并指控他们合谋操纵全球指标利率.

消息人士中的两位称,华盛顿特区的联邦检察官最近联络了一些嫌疑人的律师,通知他们可能很快提起刑事诉讼,并且实施逮捕.由於调查正在进行,这两位人士要求匿名.

辩护律师称,检察官已经告知未来几周他们计划开始实施逮捕,并提起刑事起诉.这些律师称,在历时长久的金融调查中,检察官在提出诉讼前联络辩护律师,给嫌疑人一个合作或认罪的机会,这并不少见.

提起诉讼并实施逮捕的局面,意味着检察官更全面地掌握了主要银行的涉嫌交易员如何寻求影响伦敦银行间拆放款利率(LIBOR),以及其他支撑数以百万亿(兆)美元计资产的全球利率.提起刑事诉讼的同时,监管当局还将对主要银行施以罚款,而且该刑事诉讼可能显示,利率操纵活动在银行业并不猖獗.

一位了解情况的欧洲消息人士称:"单个的刑事指控对监管机构行动没有影响,但银行希望监管当局至少会发现这次丑闻主要是因为一些交易员的个人行为不当."

该消息人士表示,在欧洲,金融监管机构正关注欧洲几家银行的一些交易员,这些人涉嫌操纵Libor等指标利率.

其并称,监管机构正检查几个交易员之间的电邮往来,而且监管方认为,即将查清这些涉案人员是如何共谋操纵利率渔利的.由於调查仍在进行,该人士希望匿名.

"牵涉不同银行的好几名交易员."熟悉欧洲监管机构调查情况的消息人士称.

另外监管机构也在针对欧元银行间拆放款利率(Euribor)展开调查.

尚不清楚联邦调查机构在重点审查哪些个人和银行.监督调查的美国司法部最高律师没有回复询问.

汇丰控股拒绝置评,没能立即联系到花旗集团和瑞银集团高层置评.(完)

--编译 兰秀娟/程琳;审校 吴云凌/张荻

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