美富豪Malone斥资157.5亿美元购买Virgin Media 对抗默多克

英国3月房价出现2015年中以来首次按月下跌--Nationwide（更新版）
路透伦敦3月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。
路透伦敦2月6日 - 美国亿万富翁John Malone旗下的付费电视运营商Liberty Global(LBTYA.O)周二达成协议,以大约157.5亿美元的股票加现金买下英国Virgin MediaVMED.OVMED.L.这将使John Malone重新对阵昔日对手--传媒大亨默多克.
在Virgin Media周二稍早证实Liberty的接洽后,双方当日晚间发布了交易声明.Virgin Media是英国第二大付费电视提供商,排名仅次于默多克旗下的卫星电视运营商BSkyBBSY.L.
包括债务在内,这笔交易将价值230亿美元以上.Liberty将借此进入英国电讯市场,并可应用在其他11个欧洲国家的付费电视与宽带运营经验.
Liberty将基于周二的收盘价,对Virgin Media每股股票支付大约47.02美元,支付将采用现金及该公司的A类和C类股票(LBTYK.O).在金融时报周一报出该交易之前,上述买价相比Virgin的股价存在24%的溢价.
根据交易条款,Virgin Media的股东将每股得到17.50美元现金,外加Liberty Global的0.2582股A类股票与0.1928股C类股票.
Virgin Media的股票周二在纽约市场收高18%,报45.61美元,在伦敦市场收高17%,报28.88英镑左右.Liberty Global的A类股下跌2.3%,C类股下跌3.6%.(完)
(编译 隋芬; 审校 张涛)
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