独家：药商Shire洽购同业Baxalta接近达成交易--消息人士

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透纽约/伦敦12月22日 - 熟知内情消息人士表示，制药业者Shire(SHP.L)已经对同业BaxaltaInternationalBXLT.N提出新的收购提案，内容大致与被收购方的估值预期相符，可能在数周内达成交易。
若双方达成协议，Shire对Baxalta五个月来的追求将告一段落，并打造出全球罕见病药物的领导厂商。
Baxalta董事会于8月回绝了Shire提出的全股票收购交易，称这明显低估了该公司价值。
消息人士称，虽然确切交易条款不得而知，不过Shire已在先前的全股票收购提议上再加码足够的现金，好让谈判继续。一名消息人士补充称，无论达成何种交易，预料对Baxalta的估值都会超过300亿美元。
Baxalta周二在纽约收盘大涨4.55%至39.79美元。Shire的美国存托凭证(ADR)(SHPG.O)收盘上涨0.65%至196.48美元。
消息人士要求不具名，因相关协商事属机密。Baxalta及Shire发言人均拒绝置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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