版本:
中国
国际财经 | 2014年 2月 17日 星期一 07:29 BJT

布兰特原油因供应紧张而上涨 取暖油期货攀升

* 美国取暖油期货上涨，因天气带动需求

* 欧元兑美元上升

路透纽约2月14日 -布兰特原油期货在周五尾盘上涨，受助于美国东北部将迎来更寒冷和更多降雪前，取暖油需求上升，以及利比亚和安哥拉供应受扰。

布兰特原油上涨，也因为欧盟经济增长数据增强，提振欧元兑美元。

美国原油下跌，因周五公布的美国制造业数据疲弱，归因于寒冬天气。该数据盖过2月初消费者信心和1月底持平的影响。加上周四美国公布的1月零售销售数据疲弱，且初请失业金人数急升，令市场对美国经济成长的忧虑加重。

美国原油下跌0.05美元，收报每桶100.30美元，但本周录得连续第五周上涨。

布兰特原油收升0.56美元，报每桶109.08美元。

利比亚供应忧虑持续，该国一名高级军官周五呼吁解散国会，由军队“拯救”国家。自周二，利比亚原油日产量减少10万桶，因该国示威者再次关闭利比亚西部地区的原油输送管道。

布兰特原油较美国原油价差周五走宽57美分，至8.95美元。

美国取暖油期货上涨约5美分，报每加仑3.0782美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐