布兰特原油因供应紧张而上涨 取暖油期货攀升

路透纽约2月14日 -布兰特原油期货在周五尾盘上涨，受助于美国东北部将迎来更寒冷和更多降雪前，取暖油需求上升，以及利比亚和安哥拉供应受扰。

美国原油下跌，因周五公布的美国制造业数据疲弱，归因于寒冬天气。该数据盖过2月初消费者信心和1月底持平的影响。加上周四美国公布的1月零售销售数据疲弱，且初请失业金人数急升，令市场对美国经济成长的忧虑加重。