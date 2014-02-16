布兰特原油因供应紧张而上涨 取暖油期货攀升

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
* 美国取暖油期货上涨，因天气带动需求
* 欧元兑美元上升
路透纽约2月14日 -布兰特原油期货在周五尾盘上涨，受助于美国东北部将迎来更寒冷和更多降雪前，取暖油需求上升，以及利比亚和安哥拉供应受扰。
布兰特原油上涨，也因为欧盟经济增长数据增强，提振欧元兑美元。
美国原油下跌，因周五公布的美国制造业数据疲弱，归因于寒冬天气。该数据盖过2月初消费者信心和1月底持平的影响。加上周四美国公布的1月零售销售数据疲弱，且初请失业金人数急升，令市场对美国经济成长的忧虑加重。
美国原油下跌0.05美元，收报每桶100.30美元，但本周录得连续第五周上涨。
布兰特原油收升0.56美元，报每桶109.08美元。
利比亚供应忧虑持续，该国一名高级军官周五呼吁解散国会，由军队“拯救”国家。自周二，利比亚原油日产量减少10万桶，因该国示威者再次关闭利比亚西部地区的原油输送管道。
布兰特原油较美国原油价差周五走宽57美分，至8.95美元。
美国取暖油期货上涨约5美分，报每加仑3.0782美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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