布兰特原油下滑 RIN价格昂贵提振美国汽油价格

* 美国2月非农就业岗位增幅多于预期

* 美国RBOB汽油上涨，因乙醇可再生能源认证码价格昂贵

路透纽约3月8日 - 布兰特原油周五小幅下跌，因美国就业数据推动美元上涨，而美国汽油期货升至2013年高位，因为乙醇可再生能源认证码(Renewable Identification Number，RINs)价格高企，使炼厂成本不断上升，及令燃料进口太昂贵。

美元兑日圆触及三年半高位，兑欧元触及三个月高点，此前美国政府公布2月非农就业岗位增加23.6万，轻松超过市场预期的增长16万。

经纪及分析师表示，近期乙醇可再生能源认证码价格昂贵，使从欧洲进口汽油的套利窗关闭。

进口商需要履行有足够可再生能源认证码的义务，以符合美国再生燃料法例的规定，而当前价格高企，要买入就太昂贵。

布兰特4月原油下滑0.3美元，结算价报每桶110.40美元，盘中低见109.14美元。本周，布兰特原油价格小幅上升0.4%，结束之前三周连跌。

在总统Goodluck Jonathan访问后几个小时，尼日利亚东北部发生连串爆炸的消息扶助限制布兰特原油跌幅。

美国4月原油期货小升0.39美元，结算价报每桶91.95美元，在盘中下滑至90.83美元后反弹，本周升1.4%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据周五显示，在截至3月5日一周，基金经理降低美国原油期货和期权净多头头寸。

投资人在过去两周结清在商品市场的部位，增加在股市头寸。全球股市周五触及2008年6月来的最高水平。

美国取暖油下滑，美国汽油上涨。

美国4月汽油上升8.02美分，结算价报每加仑3.2035美元，盘中触及3.2099美元，此为近月期货合约自9月28日来的最高水平。(完)

(编译 利棣儿 审校 母红)

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