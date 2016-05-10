建议禁止穆斯林进入美国的特朗普：伦敦市长是个例外

路透华盛顿5月9日 - 《纽约时报》报导，曾呼吁对穆斯林进入美国采取临时性限制的美国共和党总统参选人特朗普周一称，新当选的伦敦穆斯林市长将是个例外。

报导指出，特朗普被问及他禁止穆斯林入境的建议是否适用于上周六宣誓就职的伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）时称：“总会有例外。”

特朗普表示，他乐于看到萨迪克·汗当选，“总是需要榜样的力量，如果他干得好……那将是非常好的一件事。”

45岁的萨迪克·汗对英国《Observer》报谈及保守党对手的策略时称：“他们利用恐惧和影射试图挑拨不同的种族和宗教群体之间的关系，直接从特朗普那里学到的花招。“

萨迪克·汗接受美国《时代》杂志采访时表示，希望前往美国，参观纽约市长和芝加哥市长正在执行的项目，但他将不得不在明年1月前访问美国，以赶在特朗普赢得美国大选宣誓就职之前。