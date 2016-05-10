建议禁止穆斯林进入美国的特朗普：伦敦市长是个例外

欧洲政经：德国仍预期IMF参与希腊援助计划--财政部发言人
路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月9日 - 《纽约时报》报导，曾呼吁对穆斯林进入美国采取临时性限制的美国共和党总统参选人特朗普周一称，新当选的伦敦穆斯林市长将是个例外。
报导指出，特朗普被问及他禁止穆斯林入境的建议是否适用于上周六宣誓就职的伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）时称：“总会有例外。”
特朗普表示，他乐于看到萨迪克·汗当选，“总是需要榜样的力量，如果他干得好……那将是非常好的一件事。”
45岁的萨迪克·汗对英国《Observer》报谈及保守党对手的策略时称：“他们利用恐惧和影射试图挑拨不同的种族和宗教群体之间的关系，直接从特朗普那里学到的花招。“
萨迪克·汗接受美国《时代》杂志采访时表示，希望前往美国，参观纽约市长和芝加哥市长正在执行的项目，但他将不得不在明年1月前访问美国，以赶在特朗普赢得美国大选宣誓就职之前。
“如果特朗普成为美国总统，我将因为信仰问题不能前往美国，也就不能与美国的市长们沟通和交流想法，”萨迪克·汗说道。(完)
路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
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