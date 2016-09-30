综述：美国第二季GDP环比年率上修为增长1.4% 企业投资增加

图为2013年9月资料图片，显示美国加州的一家Costco超市。 REUTERS/Mike Blake

路透华盛顿9月29日 - 美国第二季经济增长并未如之前所想的那么迟缓，因出口增长大于进口，而且企业增加投资，给经济前景带来希望迹象。

商务部周四公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长1.4%，高于上月公布的前值增长1.1%，也高于分析师预估。

修正后的数据显示，企业的建筑及设备投资降幅小于官方前值，而且把更多钱投注于研发。

商务部公布的其他数据显示，美国8月商品贸易赤字收窄，给第三季GDP增长率带来好兆头。

“目前看来，经济成长正逐步站稳脚跟，”摩根大通驻纽约分析师Michael Feroli表示。

整体企业投资年率上修为增长1%，为去年第三季以来首度上扬，意谓着能源业引领的企业投资锐减最严重阶段可能已然结束。

随着油价暴跌打击美国能源业，企业投资骤减，这曾令美联储决策官员备感忧虑，因为投资减少可能损及较长期经济成长。

自从产出在2015年下半年开始放缓以来，经济即难以恢复动能，第二季GDP成长率仍维持在历史正常水平下方。这可能为共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)的立场添加佐证，即在奥巴马政府的带领下，经济已然展露疲态。

在此同时，占美国经济三分之二强的消费者支出在第二季则表现强健，年增率达4.3%；而且出口增速更胜于进口，对GDP的提振作用足以达到2014年第三季以来最大。

然而，企业持续积极消化库存，规模达502亿美元，则削弱GDP的增幅，房屋建筑亦下滑。

美元指数变动甚微，美国公债收益率(殖利率)则走高。

GDP数据不大可能对美国货币政策的短期前景带来明显影响，尽管它可能令美联储决策者更加相信，美国经济正抵御住海外经济增长趋弱的冲击。

美联储主席叶伦周三重申，联储官员预期将在年底前升息，因为他们担心美国就业市场升温可能引发通胀。

劳工部发布的另一份报告显示，上周初请失业金人数小幅增加，但仍处于显示就业市场健康的水平。

商务部将于周五公布新的通胀数据。

美国政府周四还公布，第二季税后企业获利修正值为下滑1.9%，降幅小于初值。

美国请领失业金人数图表：link.reuters.com/dah52w

美国初请失业金人数与非农就业岗位对比图表：link.reuters.com/juw75w

美国GDP图表：tmsnrt.rs/1jLPbzV

美国成屋、新屋销售与成屋待完成销售图表：tmsnrt.rs/1SX25aY

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