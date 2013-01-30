美国第四季GDP意外萎缩0.1% 但预计只是暂时现象

调查：亚币未来一年料下滑 因美联储可能加快收紧政策
路透班加罗尔4月7日 - 路透调查显示，新兴亚币未来一年料下滑，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)加快收紧货币政策，但未来美国贸易政策不确定性料令美元涨势受限。
* 第四季经济环比年率初值为萎缩0.1%
* 库存、政府支出与贸易因素阻碍产出成长
* 住宅领域、消费者与企业支出限制经济下滑
* 分析师预计复苏趋势未变
路透华盛顿1月30日 - 美国经济第四季意外萎缩,但分析师认为不必惊慌,因消费者支出与企业投资升温.
商务部周三公布,美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为萎缩0.1%,为2009年经济摆脱衰退以来的最差表现.
如果不是因为库存增长放缓以及国防支出创下40年来的最大降幅,经济成长速度本来会达到2.5%的不错水平.这两个因素的拖累影响预计会在今年第一季减弱.
分析师称,去年10月袭击美国东海岸的越级暴风桑迪可能令GDP削减了约0.5个百分点,但商务部称,很难将其影响量化.
"显然该数据有点令人意外,但报告细节基本符合经济或许正在以约2%的趋势速度成长的情况,"美银美林驻纽约资深分析师Michael Hanson表示.
路透访问的分析师原本预估第四季GDP成长1.1%,没有人预料到会萎缩.
美国金融市场基本未受该数据影响.消费者支出加速以及企业投资反弹均预示着经济基本形势稳固,这支撑金融市场.
另外,民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,1月ADP民间就业人数增加19.2万人,高于分析师预期,为劳动市场增长的迹象.12月民间就业人数下修为增加18.5万人,前值为21.5万人.
就业增长加速或有助于经济对抗今年加税及或许减支的影响.薪资税减免政策于1月1日到期,大幅自动减支计划将于3月开始启动,除非国会有所行动.
分析师称,经济增速要持续超过3%才能大幅拉低失业率.2012年全年经济成长2.2%,周五非农就业报告料显示1月失业率连续第三个月持于7.8%.
**库存因素构成拖累**
第四季经济复苏受到财政悬崖问题不确定性的拖累.该问题损及信心,即便家庭和企业似乎未受到太大影响.
第三季手中留有太多存货的企业,在第四季降低补充库存的速度.这拖累GDP增幅减少1.27个百分点,为两年来的最大幅度.
但由于第四季消费者支出回升,企业目前需要补充库存,这应会协助提振今年年初的经济增长.
"今日的数据实际上使得第一季经济处于相对良好的境况."摩根大通分析师Michael Feroli称.
"积累库存的速度放缓意味着,若消费者支出确实因最近的增税举措而下滑,企业则不必在第一季大幅减产."
很多分析师预计,第一季经济仅可能增长1%左右,但随后会走强.
GDP报告显示,政府支出减少6.6%,国防开支下降22.2%,为自1972年第三季以来的最大跌幅.
贸易因素亦拖累经济,削减GDP增幅0.25个百分点.出口为2009年第一季以来首度下滑.
**有大量正面因素**
GDP报告中有很多方面可圈可点.
例如,税后和考虑通胀因素后家庭所得大幅增加了6.8%.
由于通胀增幅缓慢,这使得家庭储蓄增加,储蓄率增幅超过了一个百分点.
在该份报告中,个人消费支出(PCE)物价指数仅增加1.2%,第三季为增长1.6%.第四季核心PCE增加0.9%,增幅为两年来最低.
占到经济活动活动超过三分之二的消费者支出增加2.2%,好于上季的1.6%的增幅.在经历一年半以来的首度下滑后,企业投资也再度反弹.
房屋市场是另外一亮点.
住宅建设增加了15.3%,第三季增速为13.5%.去年住房建设为增长添砖加瓦,为2005年来首见.
"住房市场的好转将是今年经济的主要支撑力道,房屋建设推动经济增长,且较高的房屋价格支撑消费者支出."PNC Financial首席经济分析师Stuart Hoffman说道. (完)
(编译: 张涛/李爽/孙茉莉; 审校 王兴亚/张涛/王丽鑫)
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