综述：美国第三季GDP成长力道强于预期 受贸易及国防支出支撑

路透华盛顿10月30日 - 贸易逆差缩小以及国防支出大增支撑美国第三季经济成长，但周四经济报告中的其他细节暗示经济活动略为丧失动能。

商务部周四公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.5%，优于分析师预估的成长3.0%。

尽管企业投资、房屋及消费者支出成长力道较第二季放缓，但这些领域都对经济成长做出贡献。

“这份报告颇具建设性，成长力道相当全面，同时显示出美国经济的潜在动能，”纽约道明证券代理首席分析师Millan Mulraine表示。

“不过由于房市及消费支出的部分指标显露疲态，我们预期第四季经济增速将进一步下滑。”

尽管成长幅度较第二季高档4.6%有所回落，但这是过去五季中第四个季度成长幅度达3.5%以上。

劳工公布的另一份报告显示，上周初请失业金人数小幅回升，但仍处于显示劳动市场相当强劲的水准。

数据公布前一天，美国联邦储备委员会(FED/美联储)结束购买资产计画。多位美联储官员表示，整体经济力道足够强劲。

美元兑欧元及日圆扩大涨幅，美国公债价格则是缩小涨幅。

贸易逆差收窄反应出进口大减，当季进口创下2012年第四季以来的最大降幅，这有很大程度是因为原油进口下滑。

当季贸易对经济成长的贡献度为1.32个百分点。虽然有人担心美元走强及欧元区和中国经济放缓将会打击美国出口成长，但分析师认为这些冲击将当有限。

政府支出也带来提振效果，其中国防支出大增16%，为2009年第二季以来最大升幅。

少数造成拖累的领域之一就是存货，给GDP成长率造成了0.57个百分点的拖累，第二季则是对GDP升幅做出1.42个百分点的贡献。

浏览美国GDP图表，请点选：link.reuters.com/wyx88v

浏览美国初请失业金人数图表，请点选：link.reuters.com/dah52w

**企业支出放缓**

第三季企业投资增幅放缓，设备支出仅增加7.2%。分析师原本预计会连续第二季取得两位数的成长。

企业在结构性及知识产权方面的支出也放慢。周四的数据暗示出第四季设备投资速度将更进一步放慢，但预料仍足以维持经济较高的成长速度。

虽然消费者支出的成长率从第二季的2.5%降至1.8%，但仍为GDP增幅贡献了1.22个百分点。

消费者支出占美国经济活动的逾三分之一。

消费者支出温和，帮助第三季通胀压力维持在可控范围。

GDP报告中，第三季个人消费支出(PCE)物价指数增长1.2%，第二季为增长2.3%。扣除食品及能源成本的核心PCE物价指数仅上升1.4%，从第二季的2.0%大幅减速。

汽油价格下滑以及就业成长加快预计将带动薪酬增长，将为第四季消费者支出助力。(完)

(编译 张明钧/李婷仪 审校 母红)

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