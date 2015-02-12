调查：美国今年GDP增幅料创10年最高 美联储可能6月升息

2月12日 - 路透华盛顿2月11日 - 周三公布的路透调查显示，美国经济今年料录得10年来最佳表现，因就业市场快速增强提振国内需求。这将令美国联邦储备委员会(美联储/FED)有信心开始收紧货币政策。

对82名分析师的调查显示，美国国内生产总值(GDP)今年平均增幅料为3.2%，创2005年来最快增速。

尽管美国去年第四季经济增长减速，且今年开局看起来仍缓慢，但分析师仍维持较高的增长预估。

“今年可能有一些起伏，但经济基本面非常强劲，将足以抵御国外因素的影响。GDP增幅可以达到3%，”Moody’s Analytics资深分析师Ryan Sweet称。

亚洲和欧洲经济放缓损及美国出口，进而影响美国经济增长。同时，全球油价大跌迫使一些企业推迟或缩减资本支出。

受访的大多数分析师表示，全球经济增长放缓和通胀减弱，是美国经济面临的最大风险。

油价自6月来接近腰斩，导致美国汽油价格跌至数年低位。

能源价格下滑和就业市场强劲料为今年消费者支出提供强大支撑，可能抵消美联储对于低通胀的担忧，促使联储决策者在6月会议开始升息。

**通胀可能逐步上升**

36位分析师预计美联储将在6月升息，18位预计到9月才会升息。

这一结果与上个月对分析师的调查以及周五公布的对华尔街初级交易商的调查结果相似。

美联储自2008年12月以来一直将指标利率维持在接近零的水准不变。

尽管通胀率今年料更加低于美联储2%的目标，但分析师预计未来几年通胀率将逐步上升，因能源价格下滑和美元走强的影响消退。

调查显示，今明两年消费者物价指数(CPI)平均升幅料分别为0.4%和2.2%。1月调查时分别为0.9%和2.3%。

今明两年扣除食品和能源的核心CPI升幅料分别为1.7%和2%。与1月调查结果基本一致。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

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