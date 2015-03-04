美企CEO预计今年美国GDP增长2.8%--调查

路透3月3日 - 美国企业圆桌会周二公布的调查结果显示，受访的美国企业执行长(CEO)们对于今年美国经济的看法变得稍微更加乐观，约有半数CEO计划在未来六个月增加资本支出。

他们预期今年美国国内生产总值(GDP)增长2.8%，高于去年第四季时预估的2.4%。

120位CEO对这次调查作出了回复，45%预期未来六个月增加美国资本支出，比例高于去年第四季调查时的36%。40%预期增加美国雇聘，比例与上次调查相近。

“美国经济与就业前景今年初强于2014年，”美国企业圆桌会主席斯蒂芬森(Randall Stephenson)表示，他亦是美国电话电报公司(AT&T)(T.N)的执行长。

美国企业圆桌会CEO经济展望指数，是对未来六个月销售、资本支出和雇聘等情况的综合预期指数，从去年第四季的85.1上升至90.8。该指数的长期平均值是80.5。

80%的受访CEO表示，预期所在企业的美国营收将在未来六个月上升，该比例高于去年第四季时的74%。

在回答一项关于对外贸易的问题时，81%表示向外国市场销售更多产品与服务的能力将帮助企业成长，并增强企业在全球的竞争力。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

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