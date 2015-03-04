美企CEO预计今年美国GDP增长2.8%--调查

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透3月3日 - 美国企业圆桌会周二公布的调查结果显示，受访的美国企业执行长(CEO)们对于今年美国经济的看法变得稍微更加乐观，约有半数CEO计划在未来六个月增加资本支出。
他们预期今年美国国内生产总值(GDP)增长2.8%，高于去年第四季时预估的2.4%。
120位CEO对这次调查作出了回复，45%预期未来六个月增加美国资本支出，比例高于去年第四季调查时的36%。40%预期增加美国雇聘，比例与上次调查相近。
“美国经济与就业前景今年初强于2014年，”美国企业圆桌会主席斯蒂芬森(Randall Stephenson)表示，他亦是美国电话电报公司(AT&T)(T.N)的执行长。
美国企业圆桌会CEO经济展望指数，是对未来六个月销售、资本支出和雇聘等情况的综合预期指数，从去年第四季的85.1上升至90.8。该指数的长期平均值是80.5。
80%的受访CEO表示，预期所在企业的美国营收将在未来六个月上升，该比例高于去年第四季时的74%。
在回答一项关于对外贸易的问题时，81%表示向外国市场销售更多产品与服务的能力将帮助企业成长，并增强企业在全球的竞争力。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
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路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)