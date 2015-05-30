综述：美国经济首季萎缩 美元走强蚕食企业获利

图为美国新奥尔良港口待装运离港的集装箱。 REUTERS/Sean Gardner

路透华盛顿5月29日 - 美国经济首季萎缩，受累于多年难遇的暴雪、美元急升以及西海岸港口运输活动受扰等因素，但目前经济活动已经有所反弹。

美国政府周五将首季国内生产总值(GDP)年率估值下修至萎缩0.7%，上月公布的初估值为成长0.2%。

贸易逆差扩阔，以及企业库存增速较预期缓慢是导致GDP数据被下修的主要原因。消费者支出也被小幅下修。

目前估计第二季成长年率为2%左右，美国经济今年上半年的表现可能是2011年以来同期最差。经济从2007-2009年金融危机中复苏的进程反复无常。

周五公布的消费者信心和中西部制造业数据疲弱，表明经济尽管脱离了首季的低谷，但第二季初的成长力度仍然不够强劲。这在近期出炉的疲弱的零售销售和工业生产数据得以体现。

但楼市和企业支出计划等数据显示，经济正在累积成长动能，这可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年晚些时候升息。

分析师谨慎地认为，不能过度解读首季成长放缓。他们指出，首季成长放缓是因一系列临时性因素所致，其中包括政府对数据进行季节性调整的模型有问题。

包括旧金山联储的经济学家在内的多位经济学家曾对首季GDP初估值的准确性提出质疑，过去几年，首季GDP数据都很疲弱。

他们指出，所谓的季节性调整并未完全消除季节模式，留下了一些季节性“残留”。政府上周表示，已经注意到了这一潜在的问题，正在努力消除。

“很显然，经济较我们希望的疲弱，但首季的数据夸大了疲弱的程度，”Comerica的首席分析师Robert Dye表示，“我们将看到，经济成长的力度将足以继续创造就业，并使美联储保持在9月升息的政策调整进度。”

从收入的角度来看，经济首季扩张1.4%。一项衡量国内需求增长的指标被小幅上修，企业设备支出也远强于初值，部分缓解了GDP下滑的幅度。

美国公债价格上扬，美元指数基本持平。美股走低。

**美元走强和油价回落拖累成长**

除统计方面的问题外，受油价回落影响，斯伦贝谢(SLB.N)和Halliburton(HAL.N)等能源企业大幅削减投资支出也重创经济。

首季，勘探、竖井和钻井等方面的支出骤降48.6%，为2009年第二季以来最大季度降幅。

分析师估计，2月多年难遇的暴雪导致经济成长下降了至少1个百分点。

贸易因美元走强和西海岸港口劳资纠纷而受创。港口运输活动受扰导致首季商品出口受阻，在恢复营运后，又使海量的进口商品流入。

由此产生的贸易逆差使GDP增幅下降了1.90个百分点，为31年来最大，上月报告的初估值为给GDP造成1.25个百分点的拖累。

GDP数据还显示，税后企业利润骤降8.7%。这是一年来最大降幅，且连续第二季下降，因美元走强蚕食跨国企业的获利，而油价回落影响国内企业的利润。

微软(MSFT.O)、家居用品生产商宝洁(PG.N)以及医疗保健业巨擘强生(JNJ.N)等跨国企业已发出警告称，美元走强将削弱公司今年的营收和获利。

与去年不同的是，当时经济在首季滑入低谷后快速反弹，但今年美元走强和能源企业削减投资继续抑制企业活动。

但成长可能在今年剩余时间逐步加速。

首季累积的库存价值被下修，为增加950亿美元，上月公布的初值为增加1,103亿美元。

这意味着库存对GDP的贡献从初值中报告的0.74%下降至0.33%，表明仓库里没有多余的商品，企业有从工厂订购更多商品的空间。

尽管占美国经济活动三分之二的消费者支出消费者支出被下修0.1个百分点，至增长1.8%，但最终会因汽油价格下跌给消费者省下可观资金而受到提振。

个人储蓄强劲增长，增幅为7,264亿美元。

“经济前景非常鼓舞人心，”Capital Economics驻多伦多的首席美国分析师Paul Ashworth说。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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