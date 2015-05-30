综述：美国经济首季萎缩 美元走强蚕食企业获利

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透华盛顿5月29日 - 美国经济首季萎缩，受累于多年难遇的暴雪、美元急升以及西海岸港口运输活动受扰等因素，但目前经济活动已经有所反弹。
美国政府周五将首季国内生产总值(GDP)年率估值下修至萎缩0.7%，上月公布的初估值为成长0.2%。
贸易逆差扩阔，以及企业库存增速较预期缓慢是导致GDP数据被下修的主要原因。消费者支出也被小幅下修。
目前估计第二季成长年率为2%左右，美国经济今年上半年的表现可能是2011年以来同期最差。经济从2007-2009年金融危机中复苏的进程反复无常。
周五公布的消费者信心和中西部制造业数据疲弱，表明经济尽管脱离了首季的低谷，但第二季初的成长力度仍然不够强劲。这在近期出炉的疲弱的零售销售和工业生产数据得以体现。
但楼市和企业支出计划等数据显示，经济正在累积成长动能，这可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年晚些时候升息。
分析师谨慎地认为，不能过度解读首季成长放缓。他们指出，首季成长放缓是因一系列临时性因素所致，其中包括政府对数据进行季节性调整的模型有问题。
包括旧金山联储的经济学家在内的多位经济学家曾对首季GDP初估值的准确性提出质疑，过去几年，首季GDP数据都很疲弱。
他们指出，所谓的季节性调整并未完全消除季节模式，留下了一些季节性“残留”。政府上周表示，已经注意到了这一潜在的问题，正在努力消除。
“很显然，经济较我们希望的疲弱，但首季的数据夸大了疲弱的程度，”Comerica的首席分析师Robert Dye表示，“我们将看到，经济成长的力度将足以继续创造就业，并使美联储保持在9月升息的政策调整进度。”
从收入的角度来看，经济首季扩张1.4%。一项衡量国内需求增长的指标被小幅上修，企业设备支出也远强于初值，部分缓解了GDP下滑的幅度。
美国公债价格上扬，美元指数基本持平。美股走低。
**美元走强和油价回落拖累成长**
除统计方面的问题外，受油价回落影响，斯伦贝谢(SLB.N)和Halliburton(HAL.N)等能源企业大幅削减投资支出也重创经济。
首季，勘探、竖井和钻井等方面的支出骤降48.6%，为2009年第二季以来最大季度降幅。
分析师估计，2月多年难遇的暴雪导致经济成长下降了至少1个百分点。
贸易因美元走强和西海岸港口劳资纠纷而受创。港口运输活动受扰导致首季商品出口受阻，在恢复营运后，又使海量的进口商品流入。
由此产生的贸易逆差使GDP增幅下降了1.90个百分点，为31年来最大，上月报告的初估值为给GDP造成1.25个百分点的拖累。
GDP数据还显示，税后企业利润骤降8.7%。这是一年来最大降幅，且连续第二季下降，因美元走强蚕食跨国企业的获利，而油价回落影响国内企业的利润。
微软(MSFT.O)、家居用品生产商宝洁(PG.N)以及医疗保健业巨擘强生(JNJ.N)等跨国企业已发出警告称，美元走强将削弱公司今年的营收和获利。
与去年不同的是，当时经济在首季滑入低谷后快速反弹，但今年美元走强和能源企业削减投资继续抑制企业活动。
但成长可能在今年剩余时间逐步加速。
首季累积的库存价值被下修，为增加950亿美元，上月公布的初值为增加1,103亿美元。
这意味着库存对GDP的贡献从初值中报告的0.74%下降至0.33%，表明仓库里没有多余的商品，企业有从工厂订购更多商品的空间。
尽管占美国经济活动三分之二的消费者支出消费者支出被下修0.1个百分点，至增长1.8%，但最终会因汽油价格下跌给消费者省下可观资金而受到提振。
个人储蓄强劲增长，增幅为7,264亿美元。
“经济前景非常鼓舞人心，”Capital Economics驻多伦多的首席美国分析师Paul Ashworth说。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透布鲁塞尔1月20日 - 特朗普上任初期的政策计划料将主导未来一周的新闻版面，但他也将看到上任后首份的美国经济体检报告--国内生产总值(GDP)。
--特朗普周五在总统就职演说中承诺“美国优先”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧，投资者没有找到对美元下大赌注的理由，令美元指数下跌0.1%，美国公债收益率从两周半高位回落，美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。