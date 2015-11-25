综述：美国第三季GDP增幅上修 但企业库存高企或拖累第四季经济

图为美国新奥尔良港口等待运走的集装箱。 REUTERS/Sean Gardner

路透华盛顿11月24日 - 美国第三季国内生产总值(GDP)增幅较初值上修，但企业库存高企可能打压第四季经济增长预期。

美国商务部周二公布，第三季GDP环比年率修正值为增长2.1%，高于初值1.5%，因企业削减库存的积极程度不及此前的判断。

企业设备方面的支出上修，也对第三季经济构成提振。第三季成长数据突显了美国经济的韧性，可能有助于为美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月升息树立信心。

虽然消费者支出被小幅下修，但增速依然惊人，显示消费者现金充裕。

“与潜在趋势相比，经济表现仍然相对较好。这样的增长让美联储终于得到了在12月16日升息所需要的数据，”MUFG Union Bank首席金融分析师Chris Rupkey表示。

以收入标准衡量，经济增速在3.1%，为一年来最快，较第二季的2.2%大为提速。薪资增长1,093亿美元，比最初预估高出616亿。

第三季的良好扩张态势应可确保经济在今年下半年取得至少2%的成长，接近长期潜力水准。在10月强劲就业增长以及稳健内需数据公布后，美联储料将在12月15-16日的政策会议上加息。

周二公布的另一份数据显示，消费者信心在11月进一步下滑，触及14个月低点，因对就业市场的信心意外趋疲[nZOS05LP03]。经济分析师怀疑是11月13日巴黎恐怖袭击以及中东紧张局势升温拖累了消费者的信心。

尽管数据下滑，但有更多消费者表示，他们计划在未来六个月购置房产、汽车等大件商品。

“更为宏观的图景暗示，国内需求依然坚挺，支出计划继续向好的方面发展，房屋市场也继续增长，”BMO Capital Markets驻多伦多资深经分析师Robert Kavcic说。

第三份报告显示，9月房价稳健上涨。

数据出炉后，美国金融市场几乎纹风不动；时值土耳其击落俄罗斯战机后，投资者担忧全球安全情势。

**库存高企**

第三季企业库存增幅达902亿美元，较上月公布的前值568亿上修。而此前两季每季增幅均超过1,000亿美元。

库存变化对第三季GDP增幅的影响为削减0.59点百分点，而非政府10月时所报告的削去1.44个百分点。

然而，这仍意味着库存可能拖累第四季经济成长。

“库存增加有助于说明制造业者为何在第四季初仍心存戒慎，这对本季GDP成长2.5%的预估确实构成下档风险，”摩根大通驻纽约分析师Michael Feroli表示。

占美国经济活动逾三分之二的消费者支出在第三季仍劲增3.0%，低于上月初值中的成长3.2%。这番下修主要反映通讯服务及公共事业部门支出疲态。

一项扣除贸易、库存与政府支出的民间需求增长指标从初值3.2%下修为3.1%，但步伐依然较快。

虽然有迹象标明消费者支出在第四季初放缓，但应会继续得到收入明显增加的支撑。第三季经通胀调整的家庭可支配收入大幅增加3.9%。

贸易逆差高于初值，从第三季GDP抹去0.22个百分点的增幅。不过周二发布的数据显示商品贸易逆差缩窄，标明贸易将为第四季经济增长作出正面贡献。

油价崩跌后能源企业大幅削减开支，继续拖累经济增长。矿产勘探、油井、矿井等设施支出骤降47.1%，高于初值46.9%。

不过，企业在设备方面的支出增幅从5.3%上修至9.5%。

商务部还公布，第三季企业税后获利减少1.6%，第二季修正为增长2.6%。企业获利较上年同期下滑8.1%，为2008年第四季以来的最大降幅。

美国GDP图表：here

美国房价图表：here

美国消费者信心图表：here

消费者对就业市场的信心图表：link.reuters.com/pum27v

消费者对企业状况的信心图表：link.reuters.com/fec37v (完)