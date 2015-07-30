综述：美国第二季GDP料反弹 受益于消费者支出和楼市好转

路透华盛顿7月30日 - 随着消费者支出和楼市好转，抵消贸易和能源业的拖累，美国第二季经济增长可能加速，从而表明经济稳步成长动能或促使美国联邦储备委员会(美联储，FED)更趋于今年加息。

周四政府将公布该数据，路透调查显示，分析师预计国内生产总值(GDP)环比年率增长2.6%。

但该数据存在很大的不确定性，因为之前政府采取措施对GDP部分组成的季节性调整进行完善，分析师称，数据中还存在一些残留的季节性因素。这意味着，采用新的统计数据后，前值为萎缩0.2%的第一季GDP数据可能上修。

“我们预计会有不小的反弹，这将表明美国经济沉闷开局只是暂时性的，”Moody's Analytics的资深分析师Ryan Sweet表示。“GDP增速超过2.5%就足以降低整体经济的闲置。”

商务部将于1230GMT公布GDP数据。

美联储周三称国内经济在“以适度的步伐扩张”，对就业市场的看法也更加乐观，并称楼市显示继续改善。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。

**消费者带动增长**

第二季经济增长可能受消费者支出带动，因家庭利用2014年底及今年年初以来油价下跌意外节省的钱来购物。就业市场增强可能也鼓励消费者打开钱包。

第二季消费支出料增长2.9%，第一季增幅为2.1%。消费支出占美国逾三分之二的经济活动。

“下半年应会维持向上的增长势头，”道明证券副首席经济分析师Millan Mulraine称。“这将给美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年稍后升息提供必要条件，不过收紧政策步伐将是‘缓慢的’”。

楼市走强料也在第二季支撑经济，政府支出亦然。

但能源行业可能继续拖累增长。斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)、Halliburton (HAL.N)等油田技术服务公司，还在苦于应对油价去年大跌后实施大幅减支的影响。

但有迹象显示能源支出低迷之势可能接近尾声。上周五公布的数据显示，上周美国能源企业增加了21座石油钻机，这是过去33周来第三次增长。

斯伦贝谢上周称，其认为北美活跃钻机数可能已触底，今年下半年陆地钻探和完井活动均将缓慢增加。

第二季强势美元可能持续不利出口，进口方面却是大力吸纳以满足国内需求回升。预料这将导致贸易逆差，从而拖累GDP成长。第一季时，贸易给GDP增幅造成的拖累是1.89个百分点。

第一季库存快速增长后，增幅料已放缓，尽管这意味着库存将拖累第二季GDP增长，但对于今年余下时间的经济成长却是好事。

第二季油价上涨及消费者支出增加，通胀压力或已加剧。个人消费支出(PCE)物价指数料以2.0%的幅度上升。该指数第一季为下降2.0%。

扣除食品和能源后，核心PCE物价指数可能增长1.6%。(完)

(编译 李爽/王丽鑫/于春红 审校 王洋/李婷仪)

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