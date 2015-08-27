综述：美国第二季GDP增幅大幅上修至增长3.7% 市况动荡中动能未失

图中为纽约曼哈顿街边的美国国旗。 REUTERS/Lucas Jackson

路透华盛顿8月27日 - 在强劲内需推动下，美国第二季经济增长速度较原先所想的更快，显示动能相当强，仍可能容许美国联邦储备委员会(美联储/FED)在今年升息。

商务部周四公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%，上月公布的前值为增长2.3%。

时值全球股灾造成人心惶惶，GDP数据应可令投资者和美联储官员确信，美国经济体质仍稳健，可抵御全球经济的紧绷状态。

“当前市场动荡中，美国经济挟带动能前进，这将帮助美国摆脱来自中国及其他发展中经济体的拖累，”Mesirow Financial首席分析师Diane Swonk说。

对中国经济增长的忧心于上周在全球股市掀起风暴，引发外界怀疑美联储能否在下月调升短期利率。市场现已经扳回部分跌幅。

纽约联邦储备银行总裁杜德利称，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。

美股因GDP数据而大涨，上日则创下四年来最大单日升幅。美国政府公债价格下跌；美元指数走坚。

“美联储可能确实会等到今年稍晚才采取行动，因近来市场动荡，但经济基本面亦支持9月升息，”PNC Financial Services首席分析师Stuart Hoffman表示。

第二季GDP成长率上修，亦反映出累计有1,211亿美元价值的库存，较前值多出了111亿美元。这意谓着，库存对GDP做出0.22个百分点的贡献，而不是上个月公布的折损0.08个百分点。

然大量的库存可能令第三季经济成长承受压力，但企业在资本财的投资反弹，可能减轻库存带来的影响。

分析师预估第二季GDP成长率将会修正至3.2%。第一季时GDP增长0.6%。上半年产出增加2.2%，去年同期则为成长1.9%。

**国内需求强劲**

扣除贸易、库存和政府支出的一项民间国内需求指标在第二季增长3.3%，前值为增长2.5%，凸显经济基本面的稳健。

消费者支出增长3.1%，高于上月公布的增长2.9%。7月零售销售稳步上升，给第三季消费者支出良好的开局。

就业市场强劲、汽油价格下跌且房价上涨提振了家庭财富，对消费者支出构成支撑。

劳工部周四公布的报告显示，截止8月22日当周，经季节性调整的一周初请失业金人数为27.1万人，较前周减少6,000人。

这是连续25周初请失业金人数低于30万关口，反映出就业市场正在转强。

分析师还预计，近期股市动荡对经济的影响有限。

“只要这属于一般性的修正，对美国经济就只会造成温和的冲击，”Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet表示。

商务部表示，对非住宅建筑的投资由萎缩上修为增加，反映商业及医保建筑支出增强。

包括经纪商佣金在内的住宅建筑支出增加。本季可望持续上扬，此前另一份周四发布的数据显示，7月成屋待完成销售指数增加。

第二季企业设备支出不若先前预估来得疲弱。

能源业持续压抑增长，因过去一年油价暴跌逾60%后，斯伦贝谢(SLB.N)及Halliburton(HAL.N)等油田企业大砍支出所带来的效应挥之不去。

第二季矿藏及油井探勘支出锐减68.3%，为1986年第二季以来最大跌幅。

贸易逆差小于预估，为GDP增长贡献0.23个百分点。

GDP报告亦显示企业税后获利回升，但强势美元及低油价仍为一大制肘。(完)

(编译/审校 李婷仪/戴素萍/张荻/龚芳)

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