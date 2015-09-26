综述：美国第二季经济增长强劲 支持美联储在年内升息

图为美国新奥尔良港口，工人们在装填和卸载集装箱里的货物。 REUTERS/Sean Gardner

路透华盛顿9月25日 - 美国经济第二季增长幅度超过之前的估计，因消费者支出和建筑业改善，支持美国在今年稍晚加息，但9月部分数据也提醒决策者要谨慎行事。

美国商业部周五称，4-7月的第二季国内生产总值(GDP)年率环比增长3.9%，高于上月公布的3.7%。

尽管对全球经济的担忧逐渐增强，但上述数据支持了美国经济增长足够强劲、可以经受住升息影响的可能性。

但许多经济学家预计第三季度经济增长步伐放缓，因另外两项数据显示，9月服务业增长放缓，消费者信心下滑。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)上周决定暂缓加息，但主席叶伦在周四晚间讲话中称，只要通货膨胀保持稳定，且经济增长势头足以提振就业，则仍可能在今年加息。

“尽管全球不景气，但国内下半年经济可期，”RBCCapital Markets驻纽约的高级经济师Jacob Oubina称，“如果国内经济增长势头保持下去，(联储决策者)将在12月加息。”

第二季经济增长幅度超出了路透调查的分析师的预期，受助于医疗和交通等服务类消费支出增长，分析师预计GDP终值为持平于3.7%。

第二季GDP数据公布后，公债价格扩大跌幅，美元兑一篮子货币触及五周新高，但美国股指期货缩减涨幅。

Markit公布，美国9月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值下滑至55.6，8月终值为56.1。50为扩张和萎缩的荣枯分水岭。

Markit首席经济师Chris Williamson称，“调查数据表明，美国经济在第三季末持续稳健扩张，但多个警示信号更加强烈，表明增长可能在未来几个月继续减弱。”

密西根大学9月美国消费者信心指数终值从8月的91.9下滑至87.2，但高于预估。

**增长基础增强**

但第二季消费者支出增长和库存增加放缓对第三季成长而言是个好兆头。

消费者支出从8月公布的增长3.1%上修至3.6%，受助于汽油价格下降和相对较高的房屋价格令家庭财富增长。消费者支出在美国经济活动中的占比超过三分之二。

调整后的建筑支出扶助提振了总体GDP增幅，非住宅类固定投资本季度增长4.1%，企业建筑投资和住宅固定投资也一同被上修。

第二季GDP终值也反映出库存增长较之前的估计放缓，减少了库存被大量消耗将拖累增长的风险。

“对美联储来说，对未来的展望部分最为重要，库存增长就是利好因素之一，”TD Securities利率策略师Gennadiy Goldberg称。

“市场担忧第二季大幅增加的库存将在第三季被消耗掉，这实际上表明GDP在下一季会继续增长，但幅度不会很大。”

第二季企业税后利润增长的幅度也高于预期，经库存价值和资本支出调整后的企业税后利润在2014年底和2015年初下跌后反弹2.6%。(完)