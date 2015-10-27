综述：美国企业支出减少直指美国经济增速放慢

调查：人民币和印度卢比来年料将走弱 美升息预期支撑美元
路透班加罗尔5月3日 - 路透调查显示，中国人民币和印度卢比兑美元来年料将走弱，美元受美国升息预期所支撑，不过分析师对亚币的空头押注已较前次调查缩减。
路透华盛顿10月27日 - 一项衡量美国企业投资计划的指标9月连续第二个月下跌，直指美国经济增速大幅减缓，加重了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会在今年稍晚升息的疑虑。
周二公布的其他数据显示，本月消费者信心下跌，因担心最近就业增长放缓及其可能对收入产生的潜在影响。但楼市仍然是亮点，8月房屋价格加速上涨。
这将提升家庭财富，支撑消费者支出并进而提振整体经济。美元走强、全球需求疲弱、能源行业削减支出以及企业消化过剩库存拖累了整体经济表现。
企业支出持续疲弱和招聘步伐放缓，可能使美联储很难像大部分经济学家预计的那样在12月上调近零短期利率。美联储的政策制定委员会周二开始了为其两天的会议。
“数据的趋势暗示美联储将在明年春第一次升息，”ITG Investment Research首席经济学家Steve Blitz称。
美国商业部称，扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降0.3%，8月数据被下修至下跌1.6%。这是被密切关注的一项衡量企业支出计划的指标。
核心资本财订单8月前值为下跌0.8%，这是制造业传来的又一个坏消息，该行业本已因美元走强、能源领域削减投资和企业库存修正而遭受重创。
制造业占整体经济活动的12%。
另外，世企研报告称，10月美国消费者信心指数为97.6，路透访问的分析师预估中值为103.0。9月数据经修正后为102.6，前值为103.0。消费者对劳动力市场的乐观情绪减弱，预计未来几个月工作岗位增加的消费者比率降低。
预计收入将增加的消费者比例也在下跌，更多人预计收入将减少，此前公布的数据显示，8月和9月就业岗位增长放缓。
**增长放缓**
从贸易到零售销售再到工业生产，各方面的数据都表明美国经济第三季的增长动能大幅减弱。
楼市仍是经济中的亮点。周二发布的报告显示，美国8月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上涨5.1%，7月该指数同比上涨4.9%。
美国股市下跌，美元基本持平，美国公债价格上涨。
根据路透调查的经济学家预估，国内生产总值(GDP)第三季年增长率为1.6%，远低于第二季3.9%的强劲增幅。政府将于周四发布第三季经济增长预估。
美元自2014年6月以来兑美国主要贸易伙伴国的货币上涨15.4%，像宝硷(Procter & Gamble)(PG.N) 和3M Co. (MMM.N)这样的跨国公司的利润受到严重影响。
同时，油价暴跌挤压了油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)和多元化制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)等公司的营收。
世界第一大油田服务提供商斯伦贝谢本月称，预计需求在2017年前不会恢复，勘探和生产支出在2016年会连续第二年减少。
“在全球经济继续给美国经济带来诸多阻碍之时，很难让公司扩建工厂和升级设备，”Mesirow的首席经济学家Diane Swonk称。
核心资本财付运在政府的GDP数据中用来计算设备支出，上个月增长0.5%，8月被下调至减少0.8%，8月前值为下滑0.4%。
交通设备支出下滑2.9%，拖累整体耐久财订单下滑，上个月下跌1.2%。多士炉、飞机等使用时间在三年或以上的物品被认为是耐久财。
耐久财库存减少0.3%，是自2013年5月以来的最大跌幅，未完成订单减少0.6%。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透班加罗尔5月3日 - 路透调查显示，中国人民币和印度卢比兑美元来年料将走弱，美元受美国升息预期所支撑，不过分析师对亚币的空头押注已较前次调查缩减。
路透华盛顿5月2日 - 美国总统特朗普提名的驻华大使人选、爱荷华州州长布兰斯塔德(Terry Branstad)周二承诺，将在朝鲜、贸易争议以及人权等问题上对中国政府采取强硬立场，而他的提名似乎可轻松获得参议院的确认。
路透底特律5月2日 - 周二，主要汽车生产商报告4月美国新车销售出现下滑，表明推动美国汽车行业在去年创下销售纪录的这一长期荣景周期正在失去动力。汽车股闻讯下跌。