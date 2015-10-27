综述：美国企业支出减少直指美国经济增速放慢

图为美国加州旧金山的一处房屋建造工地。 REUTERS/Robert Galbraith

路透华盛顿10月27日 - 一项衡量美国企业投资计划的指标9月连续第二个月下跌，直指美国经济增速大幅减缓，加重了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会在今年稍晚升息的疑虑。

周二公布的其他数据显示，本月消费者信心下跌，因担心最近就业增长放缓及其可能对收入产生的潜在影响。但楼市仍然是亮点，8月房屋价格加速上涨。

这将提升家庭财富，支撑消费者支出并进而提振整体经济。美元走强、全球需求疲弱、能源行业削减支出以及企业消化过剩库存拖累了整体经济表现。

企业支出持续疲弱和招聘步伐放缓，可能使美联储很难像大部分经济学家预计的那样在12月上调近零短期利率。美联储的政策制定委员会周二开始了为其两天的会议。

“数据的趋势暗示美联储将在明年春第一次升息，”ITG Investment Research首席经济学家Steve Blitz称。

美国商业部称，扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降0.3%，8月数据被下修至下跌1.6%。这是被密切关注的一项衡量企业支出计划的指标。

核心资本财订单8月前值为下跌0.8%，这是制造业传来的又一个坏消息，该行业本已因美元走强、能源领域削减投资和企业库存修正而遭受重创。

制造业占整体经济活动的12%。

另外，世企研报告称，10月美国消费者信心指数为97.6，路透访问的分析师预估中值为103.0。9月数据经修正后为102.6，前值为103.0。消费者对劳动力市场的乐观情绪减弱，预计未来几个月工作岗位增加的消费者比率降低。

预计收入将增加的消费者比例也在下跌，更多人预计收入将减少，此前公布的数据显示，8月和9月就业岗位增长放缓。

**增长放缓**

从贸易到零售销售再到工业生产，各方面的数据都表明美国经济第三季的增长动能大幅减弱。

楼市仍是经济中的亮点。周二发布的报告显示，美国8月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上涨5.1%，7月该指数同比上涨4.9%。

美国股市下跌，美元基本持平，美国公债价格上涨。

根据路透调查的经济学家预估，国内生产总值(GDP)第三季年增长率为1.6%，远低于第二季3.9%的强劲增幅。政府将于周四发布第三季经济增长预估。

美元自2014年6月以来兑美国主要贸易伙伴国的货币上涨15.4%，像宝硷(Procter & Gamble)(PG.N) 和3M Co. (MMM.N)这样的跨国公司的利润受到严重影响。

同时，油价暴跌挤压了油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)和多元化制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)等公司的营收。

世界第一大油田服务提供商斯伦贝谢本月称，预计需求在2017年前不会恢复，勘探和生产支出在2016年会连续第二年减少。

“在全球经济继续给美国经济带来诸多阻碍之时，很难让公司扩建工厂和升级设备，”Mesirow的首席经济学家Diane Swonk称。

核心资本财付运在政府的GDP数据中用来计算设备支出，上个月增长0.5%，8月被下调至减少0.8%，8月前值为下滑0.4%。

交通设备支出下滑2.9%，拖累整体耐久财订单下滑，上个月下跌1.2%。多士炉、飞机等使用时间在三年或以上的物品被认为是耐久财。

耐久财库存减少0.3%，是自2013年5月以来的最大跌幅，未完成订单减少0.6%。(完)