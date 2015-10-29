综述：库存投资迟缓拖累美国第三季GDP表现 但内需依然强劲

图为美国亚利桑那州凤凰城市场内待售的苹果。 REUTERS/Joshua Lott

路透华盛顿10月29日 - 美国第三季经济增长急刹车，因企业减少补充库存以消化现有库存，不过稳健的内需可能鼓励美国联邦储备委员会(美联储/FED)在12月升息。

美国商务部周四公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.5%，远低于前季的3.9%增幅。

不过库存带来的拖累可能只是暂时情况，分析师预计，强健的国内经济基本面将帮助经济增长在第四季回暖。

“这份报告显示经济基础健康，表明经济基本运行趋势强劲，并使得12月升息前景更加明晰，”渣打银行美国分析师Thomas Costerg指出。

美联储周三表示，经济活动在“温和”扩张，并直接提及12月的下次政策会议，暗示有可能升息。美联储自2008年12月以来，一直维持指标利率在近零水准。

数据出炉后美国股市和公债价格下跌。美元指数亦走软。

自2007-2009年经济衰退结束以来，经济难以维持更快增速，平均年增速未能突破2.5%。今年美元涨势劲头十足，且油价大跌后能源企业大幅减支，给美国经济带来干扰。

第三季企业积累568亿美元库存，为2014年第一季以来最小，且较4-6月期间的1,135亿美元大幅下降。制造业、趸售(批发)和零售库存均下降。

库存增加幅度较小，对第三季GDP增长构成1.44个百分点的拖累，为2012年第四季以来最大。

“库存水平下降也有有利的一面，这应能为未来几季经济更快增长打下基础，”Plante Moran Financial Advisors投资总监Jim Baird表示。

**消费者支出强劲**

但汽油价格下降以及楼市和就业市场坚挺，让消费者感到乐观，从而缓解了库存的拖累效应。

第三季消费者支出增长3.2%，第二季为增加3.6%。扣除贸易、库存和政府支出的国内民间需求劲增3.2%。消费者支出占美国经济活动的三分之二以上。

就业市场相当稳健且通胀偏低，提高了家庭的购买力，从而可能继续支撑支出。家庭可支配收入第三季增加3.5%，前季增加1.2%。

“消费仍然是经济成长的主要引擎。我们预计这一动能仍将继续存在，”巴卡莱驻纽约分析师Jesse Hurwitz称。

美国劳工部公布的另外一项报告显示，上周初请失业金人数徘徊在1973年底所及低位附近。

受美元走强影响，第三季出口增长放缓。不过这一拖累因素由进口放缓所抵消，尤其是汽车进口，使得贸易对成长的影响显示为中性。

能源领域的持续削减开支也对经济成长构成不利影响。油价暴跌促使油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)和Halliburton (HAL.N)等减少投资。

斯伦贝谢本月称，预计需求要到2017年才能有所复苏，并预测2016年勘探及生产开支会再度下降。

第三季矿业勘探与探井方面的开支骤降46.9%，第二季下滑68%。非住宅建筑投资萎缩4.0%，也受到商业和医疗机构疲弱支出拖累。

尽管内需表现强劲，但美元强势及汽油价格下跌对通胀造成抑制。

第三季个人消费支出(PCE)物价指数上升1.2%，低于第二季2.2%升幅。扣除食品和能源后上升1.3%，而第二季为上升1.9%。(完)