即时观点：美国第一季GDP增速放慢

路透纽约4月27日电---美国第一季经济增长放缓,因企业削减投资,而且货物补充速度温和放慢,不过汽车需求增强缓和了部分影响.

商务部周五公布,美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.2%(预估为增长2.5%),第一季GDP隐性平减指数初值为增长1.5%(预估为增长2.0%),去年第四季为增长0.8%；

此外,商务部公布的第一季个人消费支出(PCE)物价指数增长2.4%(预估为增长2.3%),去年第四季增长1.2%,第一季最终销售增长1.6%,去年第四季为成长1.1%.

以下为分析师评论摘要:

WESTPAC驻纽约资深外汇分析师RICHARD FRANULOVICH:

国内生产总值(GDP)增长逊於预期,但仍符合美国经济的温和增长步伐.我认为这无论如何都不会增加第三轮量化宽松的臆测,因数据仍在美国联邦储备委员会(美联储,FED)的估测范围之内.美元兑日圆的确走低,但最终,所有这些波动都将是暂时性的.风险资产会上涨.

SCOTIA CAPITAL首席外汇策略师CAMILLA SUTTON:

显然数据好坏不一,GDP整体2.2%的增速不及预期的增长2.5%,这让人失望.个人消费数据正面.但GDP总体上弱於预期.这确实打开了美联储维持温和立场的大门.

纽约FOREX.COM资深外汇策略师DANIEL HWANG:

GDP数据逊於预期,增加了美联储推出第三轮量化宽松政策的机率.市场脱离西班牙班级遭调降的影响,风险资产可能因市场预期美联储采取行动而持续具有上行动能.这利空美元.其他一些数据或许略微抵消GDP数据的影响,今天市场可能呈动荡走势.

MOODY'S ANALYTICS首席分析师MARK ZANDI:

最不尽如人意的是政府支出的降幅要较预期大得多,这是因为防务支出大幅下滑.这根本没有反映出经济的状况.企业投资下滑令人失望,但可能只是暂时的.

FOUR WOOD CAPITAL PARTNERS执行长STEVEN BAFFICO:

这并未差得出奇.我们原本预计和这差不多,增速在2.5%以下.还称不上是糟糕,只是增速放缓,除了表明经济在站稳脚跟外没别的.这并没有大幅改变我们对形势的看法. (完)

--编译 李春喜/王洋/于春红;审校 吴云凌

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