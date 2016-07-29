综述：美国第二季GPD环比年率料成长2.6% 受消费者支出强力推动

投资焦点：随着通胀回升 投资者关注焦点转向企业利润率
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
路透华盛顿7月29日 - 美国经济第二季可能再度加速成长，因消费者支出强劲，抵销了存货投资大幅放缓及出口不振的拖累，显示基本成长动能或会在今年余下时间里得以维系。
根据路透对分析师的调查，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率可望成长2.6%，创一年来最高，第一季环比年率为成长1.1%。
“经济在第二季明显回弹，因为消费者承担起推动成长重责。所有事态都已就位，经济将会持续成长，”宾州Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet表示。
美国商务部将在周五1230GMT公布第二季GDP首次估值。
不过上述预估仍有其下档风险，因公布的数据显示6月制造业资本财订单表现疲弱，加上商品贸易逆差扩大，且存货累积速度温和。
鉴于美联储关注的是就业市场和持续的低通胀，若第二季经济成长率加快，短期内料不会对利率前景产生影响。
美联储周三维持利率不变，并称经济前景面临的短期风险已“消退”。去年12月美联储在近10年内首次升息。
“美联储担心的是经济具有两面性，一边是消费者支出强劲，但另一方面投资疲弱。他们将仍有可能升息，但最终会推迟，“渣打银行驻纽约的资深美国分析师Thomas Costerg称。
**消费者支出抢眼**
在公布第二季GDP初值的同时，政府亦将公布2013年至2016年第一季的修正值。
消费者支出可能贡献了上季GDP的几乎所有增幅。第二季消费者支出料以2006年以来最快速度增长。
这样的增长速度可能难以维持，但分析师称，就业市场紧俏、房价上涨以及储蓄增加，应能支撑今年余下时间的消费支出。
“有充分的理由可以预期消费将表现强劲，”纽约Miller Tabak首席经济分析师Anthony Karydakis表示。“只要消费持续强劲，将会给予经济非常可靠的基本支撑力道。”
分析师预期英国退出欧盟对美国经济成长影响不大。他们估计英国退欧只会在未来一年导致GDP成长幅度减损约0.2个百分点。
企业可能大幅放缓其存货累积的速度，这可能导致存货投资折损GDP成长率的幅度多达1个百分点。这将会是连续第四季存货压抑整体产出。
但存货增幅减小对于未来数季的成长是一个正面讯号。
美元大涨及全球不振的效应挥之不去，可能会持续妨碍第二季出口表现，而进口则是迎合了强劲的内需。贸易在第一季对GDP成长做出温和贡献，第二季则料成为一大拖累。
企业支出料连续第三季萎缩，为2007-2009年经济衰退以来最长的萎缩期，不过下滑的速度可能放缓。
企业支出是受到油价下滑打击，因油价不振压缩了能源产业的获利，迫使企业缩减资本支出预算。分析师称，全球需求的不确定性、加上美国总统大选在即，这也让企业对于支出持保守态度。
住宅建设投资及政府支出可能在第二季呈现下滑。分析师这是因为第一季强劲成长后的结果。(完)
(编译 张明钧/于春红; 审校 王洋/王兴亚/杜明霞)
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