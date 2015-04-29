综述：美国经济第一季可能龟速成长 但未来料将加速

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透华盛顿4月29日 - 美国第一季经济增长可能大幅放缓，因不利天气削弱消费者支出，面临低油价之苦的能源企业削减支出，不过仍有迹象显示经济活动在加速。
路透调查显示，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率料为增长1.0%。这相比去年第四季2.2%的增幅是一大退步，创下一年来最低增长率。
美元强势及现已解决的西海岸港口劳资纠纷也有可能限制增长。随着不利天气和港口劳资问题过去，分析师提醒不要过度解读预期中的经济增长放缓。
“第一季不能真正反映美国经济目前的状况，这不是滑坡的开始，”渣打银行分析师Thomas Costerg称。
商务部将于周三1230 GMT公布第一季国内生产总值(GDP)环比年率，几个小时之后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)为期两天的政策会议也将结束并发表声明。
美联储决策者料将于会后的声明中承认成长放缓，但将此视为短暂现象。
尽管有迹象显示经济正在脱离疲弱阶段，但房屋建筑、制造业、零售销售以及企业投资等数据，暗示这波反弹缺乏去年那股动力，当时美国经济经历严寒天候的打击后，快速反弹。
今年初，许多分析师认为美联储将于6月将利率从近零水平调升。如今，多数分析师认为升息时间点在9月左右。
“他们要观察经济活动反弹的程度。这让他们不得不等待观望，”纽约Deutsche Asset & Wealth Management首席全球分析师Josh Feinman表示。
**消费者避寒不出**
经济分析师估测，2月份异常寒冷的天气将第一季度经济增幅侵蚀掉0.5个百分点之多，港口罢工事件进一步拉低0.3个百分点。
天气的影响预计会在消费者支出呈现疲弱中反映出来。
尽管汽油价格大幅下降让家庭节省大笔开支，但预计第一季度的消费者支出明显放缓。去年第四季度消费者支出曾创下2006年初以来最快增速。消费者支出占到美国经济活动的三分之二以上。
“我们预计他们会在未来几个季度花销这笔意外之财，”Moody'sAnalytics资深经济学家Ryan Sweet称。
建筑活动也可能受到天气因素拖累。其他领域也可能呈现疲态。
能源价格下降可能抑制商业投资。该因素已导致国内产油量下滑。
企业也有可能继续谨慎管理自身库存，这或将导致补充库存连续三个季度未对经济成长做出贡献。
除西海岸港口罢工事件外，美元也有可能压制贸易活动。第一季度美元兑美国主要贸易伙伴的货币累计上涨4.5%。
预计未来几个季度美元汇率仍会对美国经济成长带来阻碍。分析师预估，汇率因素可能导致今年美国经济增幅减少0.6个百分点。(完)
(编译 王丽鑫/陈宗琦/刘秀红；审校 张荻/高琦/王兴亚)
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