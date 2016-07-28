第二季美国经济成长环比年率料为2.3% 略微下调--亚特兰大联储

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约7月27日 - 亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预测模型周三显示，美国第二季经济成长环比年率可能为2.3%。此前公布的数据显示6月国内耐久财订单弱于预期。
该地区联储在其网站上表示，最新国内生产总值(GDP)预估略低于7月19日计算出的数值2.4%。
在周三早些时候，美国商务部表示6月整体耐久财订单骤降4.0%，为2014年8月以来最大跌幅，5月下跌2.8%。
这导致亚特兰大联储模型下调了对于第二季实际设备投资的预测，从此前预计的下跌1.2%变为下降1.9%。
亚特兰大联储还表示，较低的库存投资可能会使第二季GDP增幅减掉0.63个百分点，此前预估是0.57个百分点。(完)
(编译 岂頔；审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。