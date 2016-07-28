第二季美国经济成长环比年率料为2.3% 略微下调--亚特兰大联储

路透纽约7月27日 - 亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预测模型周三显示，美国第二季经济成长环比年率可能为2.3%。此前公布的数据显示6月国内耐久财订单弱于预期。

该地区联储在其网站上表示，最新国内生产总值(GDP)预估略低于7月19日计算出的数值2.4%。

在周三早些时候，美国商务部表示6月整体耐久财订单骤降4.0%，为2014年8月以来最大跌幅，5月下跌2.8%。

这导致亚特兰大联储模型下调了对于第二季实际设备投资的预测，从此前预计的下跌1.2%变为下降1.9%。

亚特兰大联储还表示，较低的库存投资可能会使第二季GDP增幅减掉0.63个百分点，此前预估是0.57个百分点。(完)