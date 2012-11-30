美国第三季经济成长率上修 但趋势依旧疲弱

2012年11月27日，一名男子在纽约的J.C. Penney选购牛仔裤。 REUTERS/Shannon Stapleton

* 第三季GDP环比成长年率从2%上修至2.7%

* 库存与贸易为GDP成长上修做出主要贡献

* 消费者与企业支出下修

* 初请失业金人数下降,但仍因飓风桑迪(Sandy)而处於高位

路透华盛顿11月29日电---美国第三季经济增速高於初值,受企业补充库存提振.但消费者和企业支出下修,仍表明经济复苏疲弱.

商务部周四公布,第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长2.7%,其中出口增长也帮助抵消了逾一年来消费者支出最为疲弱和企业投资首次下降的影响.

这是2011年末以来最快经济成长速度,且远高於政府上个月公布的初值2%.但这并不表明经济强劲,因来自库存的提振作用可能会在第四季消褪.

消费者支出增幅下修逾0.5个百分点,说明库存上升反映出仓库中的滞销商品积压.

库存积压的可能,超级风暴桑迪的拖累,以及对财政悬崖的担忧,可能在今年最後几个月打压美国经济.

此外,零售商公布11月销售意外疲软,很多零售商将此归因於上月末袭击东岸的风暴的影响.

"第四季GDP面临的阻力有些加剧.经济成长最多可能维持至2013年,"Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet称.

财政悬崖在明年年初可能从经济中抽走6,000亿美元,导致衰退,除非国会和奥巴马政府能就比较缓和的减赤计划达成协议.

**风暴影响仍在**

劳工部公布的报告显示,上周初请失业金人数经季节调整後下降2.3万人,至39.3万人.不过这仍然远高於桑迪袭击之前的水平.

有人担心这场超级风暴可能严重阻碍11月就业增长,进一步削弱经济.

"就业增长11月可能急剧放缓至10万人左右(10月为17.1万人),"道明证券的资深分析师Millan Mulraine称.政府将在12月7日公布11月就业数据.

因GDP数据以及财政悬崖谈判缺乏进展,美国公债价格连续第四日上涨.低接买盘推动美国股市连续第二日收高.

美元指数小幅下跌.

图表 - 初请失业金人数: (link.reuters.com/xew34t).

图表 - GDP增长: (link.reuters.com/guw34t).

图表 - GDP主要贡献者: (link.reuters.com/quw34t).

图表 - 成屋待完成销售: (link.reuters.com/tax34t).

**库存为GDP增长做贡献,而非拖累**

企业库存对第三季GDP成长贡献逾0.75个百分点,而在前次报告中则是拖累.

扣除库存,GDP修正值为成长1.9%,凸显需求不振.

贸易赤字缩小亦是上修GDP的一个原因,因为出口成长步伐超过进口.但鉴於全球需求放缓,尤其是中国和受债务问题困扰的欧洲,所以出口的这种趋势不太可能持续.

第三季政府支出大增,但预计也不会持续,因华府缩紧开支.

该报告的其他细节相当疲弱.消费者支出成长率下修为1.4%,为2011年第二季以来的最慢增速,前值为增长2%.

更令人担忧的是个人所得和储蓄率被下修,暗示消费者支出在未来数月仍将疲弱.

企业支出修正後的降幅扩大,其中设备和软件支出为2009年第二季以来的最弱水平.(完)

--编译 梁睿雪/王丽鑫/王翔琼;审校 张涛

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