综述：美国第三季经济增长率上修 无惧全球需求放缓冲击

资料图片：美国加州洛杉矶的居民在一家沃尔玛超市内购物。 REUTERS/Jonathan Alcorn

路透华盛顿11月25日 - 美国第三季经济增长速度远超最初的估计，说明基本面增强，而这应有助于经济抵挡全球需求放缓的冲击。

美国商务部周二把第三季国内生产总值(GDP)环比年率从初值的增长3.5%修正至增长3.9%，以反映对企业和消费者支出，以及企业库存的上修。

美国经济在第二季大增4.6%后继续稳健成长，创下2003年下半年以来最为强劲的连续两季表现。这凸显出尽管日本经济衰退、欧元区疲弱不振且中国增速放慢，美国经济仍具有韧性。

“这份报告在一定程度上进一步证实，当前的经济复苏可以持续下去，”多伦多道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

分析师原预期增长率将调降至3.3%。以收入法计算，第三季经济增长为2012年第一季以来最快。

不过其他数据显示，消费者信心跌至五个月低点，以及房价涨幅越发趋于温和，这多少令乐观的景象蒙阴。

美股几无变动，美元指数下滑。美国公债价格小升。

鉴于汽油价格下滑以及就业市场表现坚挺，11月消费者信心表现疲弱出乎意料。

“经济增长日益强劲。消费者也感受的到，即便他们不说，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)说道。

第三季是过去五年来第四个经济增长超过3.5%的季度，其增长率远高于分析师认为的趋势水准。

经济中的一些动能似乎延续到了今年的最后一季，就制造业、就业以及零售销售来看，经济将延续强劲势头。

不过由于第三季库存增幅远超过之前预期，分析师预期补充库存的速度将会减慢，使得第四季经济增长率将低于3%。

**基本面强劲**

国内需求增幅从初值的2.7%上修至3.2%，凸显经济基本面强劲。

“这说明美联储淡化对海外市场的担忧是有道理的，谈及明年升息也是合适的，”FTN Financial首席分析师Christopher Low指出。

美联储自2008年12月以来一直维持近零的指标利率，但预计将在明年中期前后开始升息。

第三季消费支出增幅从1.8%上修至2.2%。消费支出在美国经济活动中所占比重超过三分之二。

企业在设备方面的支出增幅从7.2%上修至10.7%。尽管出口增长，但步伐没有前次公布的那么大，这使得贸易对GDP增长的贡献从初值的1.32个百分点降为0.78个百分点。

第二季和第三季薪资增长均被下修。分析师称这令GDP报告中的薪资指标与政府非农就业报告中的企业获利数据相符。

“这样一来应能缓和对于薪资通胀数据不准，导致美联储举措落后于形势发展的担忧，”摩根大通分析师Michael Feroli表示。

美国第三季GDP图表：link.reuters.com/guw34t

各分类指标对GDP增长的贡献图表：reut.rs/1uTM1fO

美国消费者信心图表：link.reuters.com/pum34t

美国房屋价格图表：link.reuters.com/rem34t (完)

(编译 徐文焰/孙茉莉；审校 张荻/李爽)

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