综述：美国第二季GDP终值大幅上修 企业支出和出口贡献突出

《路透晚报》--4月26日
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路透华盛顿9月26日 - 美国经济在第二季成长速度为两年半以来最快，所有经济领域均为产出数据上修作出贡献，预示今年余下时间里形势将会继续一派大好。
商务部周五公布了第二季国内生产总值(GDP)终值，环比年率由上月公布的初值成长4.2%上修至成长4.6%。
“这增强了我们的信心，让我们觉得今年下半年经济有望实现强劲成长，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)说。
欧元区和日本经济下滑，中国的增长亦放缓，美国经济则以成长态势脱颖而出。
美国经济差不多已马力全开，交易员们也在为美国联邦储备理事会(美联储)明年升息做准备。美元指数.DXY从GDP数据中获得提振，自7月初满怀升息预期以来，已经上扬约7%。
该数据亦支撑股价，美股周五收高，而且很大一部分涨幅是在GDP数据公布后录得的。同时，美国公债价格下跌。
美国第二季GDP数据上修后，成为2011年第四季以来成长表现最佳的一季，背后的两大主要因素是企业支出增长加快以及出口成长增强，这两项数据均好于之前的初值。
消费者支出成长幅度修正后仍为2.5%，医疗保健方面支出虽有上修，但被疲弱的休闲娱乐、其他服务以及耐用品支出所抵消。
不过，家庭支出可能将会加快，因周五公布的另一份报告显示，9月消费者信心触及14个月高点。
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消费者信心数据相关图表请点选：
**内需旺盛**
消费者支出扩大再加上企业投资强劲，还是足以推动内部需求以2010年以来最快速度增长。
这意味着，自从第一季由于冬季严寒天气导致经济产出下滑2.1%之后，经济复苏正在变得更加持久。
迄今为止，涵盖制造业、贸易以及房屋市场的数据表明，第二季经济成长的动力有很大一部分传递到了第三季。7-9月经济成长率估值最高达到3.5%。
如果从收入层面计算，美国经济在第二季成长5.2%，企业获利增长为三年来最快。
企业设备方面的支出增长11.2%，前次公布值为增长10.7%。企业在天然气钻井和研发等非住房建设方面的投资增大。
这种趋势可能在第三季延续，周四公布的数据显示，8月企业资本财订单攀升。
尽管贸易连续第二季拖累经济，但出口增长幅度却上修到11.1%，为2010年第四季以来最佳表现，前值为10.1%。
不过，美元升值可能让未来几个月的出口增长势头放缓。
“近期美元升值将在2015年继续拖慢出口增长，因为美国的出口价格会相对变贵，”IHS Global Insight首席经济分析师Doug Handler说。
第二季企业库存增加848亿美元，为GDP增长贡献了1.42个百分点。库存增长的步伐只是相对强劲，因此在第三季对总体经济成长可能没有贡献。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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