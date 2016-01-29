综述：美国第四季GDP增长料减速 或引发股市动荡

美国纽交所内一名工作中的交易员，摄于2016年1月28日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透华盛顿1月29日 - 美国第四季经济增长可能踩下急刹车，因企业加倍努力来减少过剩库存，异常温暖的天气削减了消费者在采暖与衣帽方面的支出。

根据路透对分析师的调查，美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率可能增长0.8%，这也是因为美元强势和低迷的全球需求打击了出口，油价降低继续使能源公司削减投资。

美国第三季GDP增长了2%，但周四的一份报告显示，美国12月耐久财订单创16个月来最大跌幅，这暗示第四季GDP增长有下降的风险。

不过，其中一些阻碍经济增长的因素是暂时性的，比如库存和温暖天气，因此2016年第一季GDP增速可能反弹。美国商务部将在周五1330 GMT公布第四季GDP初值，该数据可能引发新一波股市卖盘，近来有关美国和中国经济增长乏力的担忧已经搅乱股市。

“鉴于金融市场的状况，第四季GDP数据可能加剧经济增长减弱的担忧。这是误导，因为库存将是一个重要负担，贸易也是一个拖累因素，”穆迪资深分析师Ryan Sweet表示。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三承认经济“在去年末放缓”，但同时指出“就业市场状况进一步改善”。美联储去年12月实施了2006年6月以来的首次升息。

尽管美联储并未排除3月再次升息的可能性，但金融市场波动可能导致升息时间延迟至6月。

“我们仍不确定(经济放缓)是否将演变成更严重的经济滑坡，”Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth称。

“在当前扩张周期中，GDP增长率曾有过许多次短暂下降。不过，每次GDP增长率都会在随后一季再次加速，没有理由认为这一次将会有什么不同。”

**库存小幅增加**

第四季企业库存料增加550-659亿美元，规模低于第三季的855亿美元。分析师估计，库存增幅下降将使得第四季GDP环比年率增幅初值减少至少1个百分点。

消费者支出预计增加约1.7%，远远低于第三季的增长3.0%。消费者支出占到美国经济活动的逾三分之二。

12月异常暖和的天气打击了冬季服饰销售，并削弱了整个季度的取暖油需求。

鉴于汽油价格处于每加仑2美元左右，就业市场趋紧带动薪资逐步上升，房价上涨增加家庭财富，经济学家认为消费者支出放缓将是暂时的。

“未来几个季度美国消费者仍很可能会加快支出，”Bank of the West的首席经济学家Scott Anderson说。

美元可能继续拖累出口，导致美国出现贸易逆差。贸易逆差可能将美国第四季GDP拉低约0.5个百分点。美元兑主要贸易伙伴的货币自去年1月以来已累计上涨11%。

能源行业投资下滑可能令建筑之外的企业支出进一步承压。油价自2014年中以来已累计下跌逾60%，迫使斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)和哈里伯顿(Halliburton) (HAL.N)等油田技术服务公司削减资本支出预算。

由于消费者支出疲软，第四季通胀可能回落。GDP报告中的个人消费支出(PCE)物价指数料上升0.7%，第三季为上升1.3%。(完)