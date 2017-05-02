努钦称美国经济两年内将实现3%增速 受减税和放松监管扶助

路透比佛利山庄5月1日 - 美国财长努钦周一表示，美国可能需要最多两年时间来实现3%的经济增速，透过减税和放松监管可扶助实现这一成长目标。

“有很多具吸引力的机会，”努钦在Milken Institute全球会议上表示。美国总统特朗普上周三公布了重大的减税计划。

努钦说，透过税改，放松监管和贸易措施，上述的GDP成长速度是可实现和可持续的。

努钦称，“有许多其他途径”增加政府收入，以抵销减税造成收入下降。努钦也表示，他和国会领袖每周召开会议，“我们希望看到国会两党支持”税改(计划)。

他表示，总统特朗普相信自由和公平贸易。

另外努钦指出，医改方案将在18天内完成的预期略显“激进”。(完)