努钦称美国经济两年内将实现3%增速 受减税和放松监管扶助

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透比佛利山庄5月1日 - 美国财长努钦周一表示，美国可能需要最多两年时间来实现3%的经济增速，透过减税和放松监管可扶助实现这一成长目标。
“有很多具吸引力的机会，”努钦在Milken Institute全球会议上表示。美国总统特朗普上周三公布了重大的减税计划。
努钦说，透过税改，放松监管和贸易措施，上述的GDP成长速度是可实现和可持续的。
努钦称，“有许多其他途径”增加政府收入，以抵销减税造成收入下降。努钦也表示，他和国会领袖每周召开会议，“我们希望看到国会两党支持”税改(计划)。
他表示，总统特朗普相信自由和公平贸易。
另外努钦指出，医改方案将在18天内完成的预期略显“激进”。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。