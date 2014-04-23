通用电气洽谈收购法国阿尔斯通--彭博

路透4月23日 -彭博援引知情人士报导称，美国通用电气(GE)(GE.N)正在洽谈以约130亿美元收购法国涡轮和火车制造商阿尔斯通(ALSO.PA)一事。

报导援引消息人士称，两家公司最早可能会在下周宣布此交易。据报导，通过此交易，通用电气将控制阿尔斯通的高速TGV火车和铁路信号技术；此外，交易已获得阿尔斯通最大股东--Bouygues(BOUY.PA)的支持，后者持有前者29%的股权。

阿尔斯通一名发言人否认了此报导，称“这是毫无根据的谣传”。目前无法立即联系到Bouygues发言人置评。通用电气发言人拒绝置评。

受现金流疑虑拖累，阿尔斯通股价过去12个月累计重挫20%。根据汤森路透数据，该集团目前市值约为103.7亿美元。(完)

(编译 许娜；审校 石冠兰)

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