美国当局与德国两银行就违反制裁规定进行和解谈判--消息

路透法兰克福7月8日 - 美国政府与德国商业银行和德意志银行已开始和解谈判，因他们与被美国列入黑名单中的国家进行交易。这扩大了美国对欧洲银行业者的打击范围，而目前正值美德关系微妙之时。

一名直接了解这项监管调查的消息人士对路透称，与美国州和联邦监管机构的谈判刚刚开始，尚不清楚何时能达成协议。

德意志银行(DBKGn.DE)和德国商业银行(CBKG.DE)均拒绝置评。

美国政府对违反制裁规定的欧资银行采取了严厉的措施，上周对法国巴黎银行(BNPP.PA)开出天价罚单，从而在银行业人士和各国政府官员中引发抵触情绪，他们称美国此举为霸权主义行径。

德国政府持有德国商业银行17%的股权，和解谈判可能会进一步加剧柏林与华盛顿之间的紧张关系。此前两国关系就因美国招募一德国情报官员作为内线而处于低点。

纽约时报报导称，美国当局指责德国商业银行透过其美国部门替伊朗和苏丹的公司转账，至少可能要支付5亿美元罚金。

该报称，与德国商业银行的协议可能最早在今年夏季达成，或可为与德意志银行的和解案铺平道路。

报导称，德国商业银行可能面临一项延缓起诉协议。依照协议，当局将暂不进行刑事起诉，该行则在罚金和其他方面作出让步。

德国商业银行上次就此事发表公开评论还是在3月，当时称该行面临美国方面巨额罚款或和解费用的危险。当时该行称，美国当局已经要求其提交有关内部调查的文件和结果。

“本行有可能支付大笔资金以了结此案，”德国商业银行在年报中称。

德意志银行表示，2007年时就已经停止同伊朗开展新业务。

不过，该行根据“2012年削减伊朗威胁及保障叙利亚人权法”的要求而发表的公开报告称，其和伊朗间仍存在若干笔长期贷款或融资安排。

德意志银行在报告中称：“我们不认为从事了相关法规所禁止的行为，不过美国当局拥有很大的自主裁定权，对我们施加的任何处罚力度可能都较大。”

美国当局可能再度开出罚金，令德国商业银行闻讯大跌逾5%，德意志银行股价跌幅也超过2%。

“这无疑是一个令人意外的负面消息，即便是在法国巴黎银行被罚后，市场并非对此毫无防备的情况下，”券商Equinet的分析师Philipp Haessler说。

路透上周报导，两家法国大型银行--法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)和法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)，以及德意志银行、和花旗集团(Citigroup)(C.N)墨西哥分支Banamex在美国的分行Banamex USA受到美国当局调查，因涉嫌参与洗钱或违反制裁法规。

消息人士对路透称，预计在当局与德国商业银行达成和解后，对这两家法国银行的调查才会结束。

**巨额罚金**

美国当局目前的打击重点放在洗钱、逃税和违反制裁法规等金融领域犯罪活动方面。

摩根士丹利分析师表示，未来的日子将更加痛苦，银行业在过去四年已经支付了2,100亿美元的罚金，预计未来三年还将付出750亿美元。

法国巴黎银行(BNPP.PA)上周对两起刑事指控认罪，并同意支付89亿美元了结违反美国制裁法令的官司。该行遭控违反了美国制裁法令，助长了苏丹和其他国家的恐怖分子和践踏人权者的活动。此外，该行还被禁止从事某些美元交易一年，这是史无前例的一项处罚。

这是有史以来对违反制裁法规的机构开出的最大罚单，而禁止从事某些美元交易的处罚也让欧洲和亚洲担心，美国当局正利用美元的主导地位、把自己的规则和标准强加于外国企业及司法领域。

欧洲方面对于美国可能实施严厉处罚的担忧已上升到最高外交级别，法国总统奥朗德在美国总统奥巴马6月到访期间就提出了这一问题。

路透未能立即联系到进行调查工作的美国司法部、纽约州银行业监管部门和曼哈顿地区检察官办公室。

截至2013年底，德国商业银行已拨备9.34亿欧元(12.7亿美元)应对诉讼风险，包括可能被美国调查是否违反制裁规定。

渣打银行(STAN.L)、莱斯银行集团 (LLOY.L)、瑞士信贷银行CSGN.VX等其他多家银行也曾与美国当局就涉嫌违反制裁法达成和解，不过罚金数额与法国巴黎银行被罚的近90亿美元相比则微不足道。

美国当局表示，对法国巴黎银行的处罚金额反映出违规程度。在2002-2012年之间，法巴雇员隐瞒了苏丹、伊朗和古巴的企业、政府及个人进行的逾1,900亿美元的交易。(完)

(编译 张荻/郑茵/洪曦/许娜/王丽鑫；审校 徐文焰)

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