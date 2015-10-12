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路透中文体育短讯 | 2015年 10月 12日 星期一 19:08 BJT

德国2-1险胜格鲁吉亚 晋级2016欧决赛

2016年欧预赛D组展开最后一轮的较量，德国主场迎战格鲁吉亚。下半场德国队打破僵局，穆勒点球罚中德国1-0领先。仅3分钟后格鲁吉亚队长坎卡瓦凌空射门将比分追平。第75分钟克鲁泽替补出场直接破门为球队打进制胜一球，最后世界杯冠军德国以2-1艰难战胜格鲁吉亚，以小组第一的成绩锁定了来年的欧洲杯决赛席位。路透

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