美国考虑与欧盟磋商自贸协定 德国总理默克尔备感振奋

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透汉诺威4月23日 - 德国总理默克尔周日表示，继近期访美后，她对于美方考虑与欧盟磋商自由贸易协定感到“相当振奋”。各界对于欧盟与美国未来可望达成贸易协定的预期即因而升温。
默克尔在第70届汉诺威工业展开幕时表示，德国反对保护主义及贸易壁垒，将继续致力于与其他国家达成类似欧盟与加拿大所签署的贸易协定。
“美国之行也让我感到十分振奋，欧盟与美国磋商自由贸易协定一事...也在考虑之中，”她表示。
媒体援引一名接近白官的消息人士报道称，对美方利益而言，特朗普政府“体认到”与欧盟达成贸易协定的重要性，要高于与退欧后的英国达成协议。
报道引述德国一名高层政界人士谈话称，特朗普一再向到访的默克尔询问有关签署双边贸易协定的事宜，但被告知这类协议只能由欧盟进行磋商。
默克尔并未提及此事，仅表示她在访美之后相当振奋。她并补充道，欧盟首要任务是完成与日本的贸易协定谈判工作。(完)
(编译 龚芳; 审校 张涛)
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