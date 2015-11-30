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路透中文体育短讯 | 2015年 11月 30日 星期一 18:57 BJT

德国汉堡申办2024奥运会公投落选

11月29日德国汉堡申奥公投，大多数汉堡市民反对这项耗资巨大的工程，而且受巴黎恐怖袭击的影响，约52%的汉堡市民反对汉堡申奥，因此汉堡无缘2024奥运会，这让众候选城市及官方大跌眼镜。国际奥委会表示，德国、汉堡及当地体育部门错失了一次非常宝贵的机会。路透

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