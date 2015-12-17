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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 17日 星期四 10:09 BJT

阿隆索世界波助拜仁晋级德国杯八强

12月15日，德国杯1/8决赛展开较量，拜仁慕尼黑主场迎战达姆施塔特。比赛过程中，莱万和穆勒频频错失良机，拜仁老将阿隆索凌空世界波打破僵局。最终拜仁慕尼黑1-0淘汰达姆施塔特，成功晋级德国杯八强。路透

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