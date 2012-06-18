惠誉：全球经济复苏面临的新威胁和老风险

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

6月15日电---惠誉表示,围绕欧元区的新一轮负面冲击令全球经济复苏放缓.惠誉在其最新一季全球经济展望(GEO)中预估,2012年主要发达经济体的实质国内生产总值(GDP)增幅仍在1.1%的疲弱水准,2013年和2014年或分别温和上升至1.7%和2.2%.

惠誉并将全球2012年和2013年实质GDP增幅预估自3月展望报告中的2.3%和2.9%分别下修至2.2%和2.8%.此预估基於市场汇率.

"惠誉预计近期欧元区金融紧张状况加剧将对实体经济产生严重的负面影响.数家成员国的大规模财政撙节措施亦将对短期经济成长构成重大压力.惠誉预计欧元区2012年GDP将萎缩0.4%,2013年和2014年料分别成长0.9%和1.5%,"惠誉主权团队主管Gergely Kiss.

欧元区各国2012年第一季GDP数据显示了成员国之间增速不平衡的现象加剧,惠誉预期在可预见的未来还将维持此态势.2012年第一季GDP较上季持平,数据好於预期,亦优於2011年第四季的萎缩0.3%,这给年度GDP预估提供了部分支撑.不过,惠誉预计意大利和西班牙2012年GDP将双双萎缩1.9%,德国和法国料分别成长0.9%和0.4%.

欧元区金融紧张状况进一步加剧,是惠誉预估面临的最为明显的下行风险.惠誉分析师在最新展望报告中暗示,希腊退出欧元区的潜在後果将是十分重大的.模拟结果暗示,即使希腊"有序"退出,欧元区经济也可能因避险情绪升温,而陷入更深且更长时间的衰退.至2014年由此导致的损失总规模或达到约1,500亿欧元,同期全球GDP增速亦可能较基准预估降低逾1.0个百分点.

若希腊无序退出(包括严重扩散至其他二线国家),则导致的结果将更具破坏力和不确定性,或许可与2008-09年危机相比,主要发达经济体的GDP增速将在几个季度内下滑4.0-6.0%.

美国2012年经济料维持温和复苏态势.至2014年,闲置经济产能将帮助实质GDP增速逐渐加快至平均3.0%.近期就业增长过於温和,或暗示企业信心恶化,但这料将被消费者支出的持续韧性所抵消.此外,惠誉预估日本和英国2012年GDP将分别增长1.9%和0.5%.

金砖国家经济成长近期已经放缓,面对国内外冲击,未来成长前景的脆弱程度上升.然而在预测时间范围内,惠誉认为(金砖国家)国内生产总值(GDP)增长率将明显超过主要发达经济体.巴西、印度和俄罗斯成长率料在2012年下降後,于中期内拾取动能.中国方面,惠誉认为经济增长率将在2012和2013年持稳在8%左右,2014年料为7.5%.

其他下档风险包括美国财政整顿可能在无序中展开.相反,民间财务状况改善料会带来更强劲的需求.金融环境改善料提振全球信心.

未来几个季度中,超宽松货币条件将在主要发达经济体中盛行.惠誉预计至少在2013年中以前,主要国家央行将维持低利率水平不变.鉴於较长期避险资产收益率已经很低,进一步实施货币刺激政策的效果很让人怀疑.

这篇题为"全球经济前景(Global Economic Outlook)"的报告刊登在惠誉网站www.fitchratings.com.

作为补充,惠誉亦公布了国际及地区最新宏观经济预测的数据表格.

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--编译 侯向明/洪曦;审校 郑茵/程琳

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