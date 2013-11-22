美国政府救助通用汽车最终或损失100亿美元

美元走强 市场在特朗普讲话后“超卖”
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透底特律11月21日 -美国财政部表示，其预计年底前将出售所持通用汽车(GM.N)剩余股份，最终可能使纳税人在2009年对通用汽车的救助中损失约100亿美元。
财政部周四表示，其之前已经出售7,020万股通用汽车股份，当时救助通用汽车动用的495亿美元纳税人资金已经收回384亿美元。
按当前价格计算，财政部出售剩余3,110万股通用汽车股份还将收回12亿美元，使其收回资金总规模达到396亿美元。财政部表示，其持有通用汽车股票的初始成本基础是每股43.52美元。
财政部此前表示，其预计到2014年4月退出持股，但分析师原本就预期其会提前退出。
“我们的目标从来都不是获利，”财政部一位官员表示。“而是要拯救美国汽车产业。”这位官员要求匿名。
美国截至10月的汽车销售上升8.4%，全年销售料超过1,550万辆，远超过2009年的1,040万辆的低谷时期。
底特律的汽车厂商是盈利的，不过通用汽车今年前九个月净利由2012年的50亿美元降至43亿美元。没有改变的是获利大多来自皮卡和SUV的销售，这两类汽车对通用汽车全球税前获利贡献超过三分之二。
财政部表示，如果通用汽车日均交易量持续在最近的水平，最终售股将在年底前进行，这取决于市场形势。
通用汽车股价周四收升1.14%至38.12美元。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
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