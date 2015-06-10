美国检方考虑因点火开关召回问题对通用汽车提起刑事指控

路透华盛顿6月9日 - 据华尔街日报周二报导，美国联邦检察官正在考虑对通用汽车(General Motors)(GM.N)提起通信欺诈刑事指控，因该公司未能及时召回安装有缺陷点火开关的汽车。

该报援引知情人士的话称，纽约的联邦检察官正考虑其他可能提起的指控，尚未做出最终决定。报导称，当局希望在夏末或初秋与通用汽车达成一项和解。

路透未能立即证实该报导，也未能立即联系到美国司法部和通用汽车的代表就此置评。

通用汽车在发给华尔街日报的声明中称，该公司正在“全力配合”司法部。

据华尔街日报报导，检察官已判定，通用汽车可能隐瞒了有关点火开关的信息，并做出了误导性陈述，这使当局将焦点集中在通信欺诈指控上。

这是通用汽车面临的最新一起潜在的法律问题。这家美国最大的汽车生产商仍在疲于应对旗下汽车点火开关缺陷所带来的影响。这一致命缺陷已导致100多人死亡，另有260万辆汽车被召回。(完)

(编译 汪红英；审校 徐文焰)

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