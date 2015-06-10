美国检方考虑因点火开关召回问题对通用汽车提起刑事指控

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿6月9日 - 据华尔街日报周二报导，美国联邦检察官正在考虑对通用汽车(General Motors)(GM.N)提起通信欺诈刑事指控，因该公司未能及时召回安装有缺陷点火开关的汽车。
该报援引知情人士的话称，纽约的联邦检察官正考虑其他可能提起的指控，尚未做出最终决定。报导称，当局希望在夏末或初秋与通用汽车达成一项和解。
路透未能立即证实该报导，也未能立即联系到美国司法部和通用汽车的代表就此置评。
通用汽车在发给华尔街日报的声明中称，该公司正在“全力配合”司法部。
据华尔街日报报导，检察官已判定，通用汽车可能隐瞒了有关点火开关的信息，并做出了误导性陈述，这使当局将焦点集中在通信欺诈指控上。
这是通用汽车面临的最新一起潜在的法律问题。这家美国最大的汽车生产商仍在疲于应对旗下汽车点火开关缺陷所带来的影响。这一致命缺陷已导致100多人死亡，另有260万辆汽车被召回。(完)
(编译 汪红英；审校 徐文焰)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。