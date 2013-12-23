通用汽车旗下欧宝预计2014年销量成长料足以避免节支--报载

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透12月23日 - 通用汽车(GM.N)旗下欧宝品牌执行长Karl-ThomasNeumann对南德日报(SuddeutscheZeitung)表示，该公司谨慎乐观预计2014年销量成长速度可能足以避免再一轮的成本削减行动。
Neumann还称，欧宝有望在2016年实现获利，不过该公司认为未来一年将面临的挑战较为严峻，因关闭波鸿工厂汽车生产线的重组成本带来拖累。
Neumann表示，尽管通用汽车总部发生领导层更迭，但不会影响到对欧宝的40亿欧元(55亿美元)投资计划以及其他策略。
此前通用汽车已表示将出售持有PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)的7%股份，后者也宣布将寻求同东风汽车(0489.HK)加强合作。Neumann称欧宝与标致的合作还将继续。
“我们将继续在那些符合双边利益的项目上进行合作。”Neumann说。(完)
(编译 洪曦; 审校 王洋)
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