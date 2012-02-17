市场定价能力和养老金回报勉力支撑通用汽车第四季业绩

球最大的汽车生产商通用汽车在美国市场定价能力较强，且养老金收益好於预期，抵消了第四季欧洲和南美市场疲软的影响，提振其股价大涨逾6%。

* 北美获利超出谨慎预期

* 养老金缺口没有担心的那麽大

* 削减欧洲成本的力度还不够--财务长

* 股价大涨6.5%

路透底特律2月16日电---全球最大的汽车生产商通用汽车(GM.N)在美国市场定价能力较强,且养老金收益好於预期,抵消了第四季欧洲和南美市场疲软的影响,提振其股价大涨逾6%.

股价上扬也反映出,鉴於去年该公司在欧洲的亏损达到7.47亿美元,投资者认为业绩并没有恶化.而第四季的业绩则让分析师褒贬不一.

第四季获利与上年同期相比显得平淡,且低於华尔街预期.公司亦未能像部分分析师希望的那样公布2012年详细财测.

"业绩让人有些'意外,但还没有震惊,'"Guggenheim证券分析师Matthew Stover在研究报告中写道."换句话说,就是比普遍预期的要差,但也不是最差."

通用汽车执行长艾克森表示,该公司正着力解决拖累第四季业绩的欧洲和南美市场问题.该公司在这两个市场分别亏损5.62和2.25亿美元,而在美国市场的获利却达到15亿美元.

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"显然我们在欧洲有事要做,"通用汽车财务长Dan Ammann向记者称,"对南美业务也要采取措施..."

总体而言,通用汽车预计2012年营收将超过2011年的1,503亿美元,在全球市场份额方面料不会有大的改观.

通用汽车2011年获利骤增62%至76亿美元.这是该公司自2010年秋季首次公开发行(IPO)以来第一个完整的经营年度.通用汽车2009年宣告破产,之後获得美国政府500亿美元援助资金帮助并进行重组.

奥巴马政府向通用汽车和克莱斯勒施与援手,成为今年总统大选前政治辩论的一个主要话题.共和党候选人罗姆尼本周呼吁财政部出售其所持有的近三分之一通用汽车股权.

**好坏消息参半**

第四季净利为4.72亿美元,或每股0.28美元,上年同期分别为5.1亿美元和0.31美元.

扣除特殊项目的每股获利为0.39美元,较汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预期低0.02美元.未计利息和税项的利润与华尔街预期一致.

通用汽车提高汽车售价,为第四季获利增加了8亿美元.

营收增长3%至380亿美元.

Edward Jones分析师Edward Jones称:"好消息是,他们将北美带回正轨的工作完成得漂亮;坏消息在於其他地区."

其并称:"要使股价再次上涨,他们真的需要解决国际市场盈利能力和养老金问题."

通用汽车股价周四收高8.99%,但仍较2010年11月IP0发行价33美元低约20%.

进入2012年,通用汽车预计将会提高汽车售价,并控制成本,此前该公司宣布美国领薪员工不会有自动加薪.

通用汽车投资者面临的关键问题之一是欧宝(Opel).2009年时任公司首席执行官的惠特克取消出售欧宝的计划,选择保留该部门.

近几个月来,副董事长Steve Girsky接手欧宝重组工作,通用汽车称将很快公布有关下一步举措的细节.第四季欧宝重组成本为2亿美元.

欧宝全年录得亏损7亿美元.通用原计划欧洲市场实现损益两平,但因欧债危机加深而於去年秋季取消该计划.

Ammann表示,通用汽车正与欧宝工会领导人沟通如何在现有合同框架下,削减成本并提高效率.当前德国合同将维持到2014年.(完)

--编译 李春喜/许娜/程琳;审校 郑茵/张荻

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