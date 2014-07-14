独家：误导性陈述成美国检方对通用汽车调查的重点--消息人士

路透纽约7月14日 - 据了解调查情况的多名消息人士，美国联邦检查官正在对通用汽车(GM.N)开展刑事欺诈调查，重点在于该公司是否就致命的点火开关问题做过误导性陈述。而且检查官正在追查通用汽车10年前的活动，即在2009年通用汽车破产之前的活动。

与此同时，至少12个州正在调查通用汽车。两个州的官员表示，调查重点可能集中在通用汽车是否违反了消费者保护法。

美国联邦和各州对点火开关问题的调查都处于初步阶段，也许可能不会立案。点火开关问题至少与13人死亡和54起车祸有关联。

消息人士表示，联邦刑事检查官正在调查一系列邮件与通信欺诈指控，与今年稍早了结的丰田汽车(7203.T)刑事案类似。丰田汽车当时被控向美国消费者和监管机构发布了关于汽车意外加速问题的误导性陈述。

消息人士称，通用汽车开关的生产商Delphi Automotive (DLPH.N)不是刑事指控的调查目标，因为它没有对汽车或者开关的安全性发布大量的公开说明。

通用汽车的发言人Greg Martin表示通用继续与调查机构配合，拒绝发表更多评论。Delphi的发言人表示，已被告之不是调查目标，正在与所有政府官员配合。主导这次刑事调查的曼哈顿联邦检察官巴拉拉(Preet Bharara)的发言人拒绝置评。

消息人士说，检方并没有把问讯范围限于2009年通用汽车走出破产之后才发生的案例。法律专家表示，破产无法让通用汽车在欺瞒消费者的案例中免于刑事责任。

目前尚不清楚检方是否会针对个人追究法律责任。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)在5月时，已因通用汽车延误对瑕疵零件采取作为而开罚3,500万美元，还指责其公司高层隐匿问题。

巴拉拉检察官的团队可能以丰田案为蓝本，力图阐述通用汽车内部在向监管机构报告这个问题、并对外公告其如何处理失去动能的车辆之前，就已经知道这个致命瑕疵的存在。

丰田案的事实陈述可能成为通用汽车案前例，丰田是以12亿美元和解诉讼。一位法律专家说，通用汽车最后的罚金可能高过丰田。对于犯下邮件或电话诈骗案的公司，罚款金额并无上限。

“如果通用汽车的人以为12亿美元就可以解决此案--特别是所有公开表态、国会听证、公众舆论似乎都支持这个想法--那么他们就大错特错了，”曾经担任曼哈顿区特别助理检察官的Cohen & Gresser律师事务所辩护律师C. Evan Stewart说。(完)

(编译 张涛/李婷仪 审校 孙茉莉)

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