通用汽车中国合资企业将在重庆设厂（更新版）

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
(新增细节)
路透11月28日电---美国通用汽车(GM.N)及其中国合资夥伴周三表示,他们计划在重庆市兴建造价10亿美元的汽车装配厂.通用汽车一心想保住自己在中国这个全球最大汽车市场的领先地位.
通用汽车、上海汽车(600104.SS)和五菱汽车(0305.HK)称,他们将在明年初开始工厂建设,目前尚待政府批准.该厂造价66亿元人民币(10.6亿美元)的一期产能将在2015年开始投产.
该厂的汽车年产能将达40万辆,但通用的合作夥伴没有披露新厂将装配哪些车型.通用发言人表示,该厂亦拥有装配40万个发动机的年产能.
"这是在玩数字游戏."J.D. Power and Associates高级副总裁John Humphrey说,"他们做得很出色,市场在继续增长,汽车市场渗透率仍然很低,人均GDP继续增加,未来会在中国西部地区有许多新动作."
"在西部地区扩大生产并建立业务据点,借此进军二三线和四线城市,对他们来说是非常明智的选择,"他补充称.
上汽通用五菱汽车股份有限公司制定了在2015年底前年产200万辆汽车的目标,重庆新厂是实现这个目标的规划之一.通用在华的年投资额达10亿美元.
本月稍早前,上汽通用五菱在柳州市的宝骏汽车厂开始投产.该厂最终将拥有40万辆的年产能.
通用曾预期,中国的汽车销量今年最高将达2,000万辆,首席执行官艾克森(Dan Akerson)之前曾预测,到2020年末中国的汽车年销量将达到3,000万辆.(完)
--编译 白云;审校 程琳
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