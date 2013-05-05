金价大体持平 本周小涨

* 美国4月非农就业人口增幅超预期

* 欧洲央行降息和美联储刺激政策提供潜在支撑

* SPDG黄金持仓量减少，降至2009年9月以来最低

路透纽约/伦敦5月3日 - 金价周五基本持稳，回吐稍早涨幅，因美国就业增长快于预期，降低了美国联邦储备委员会(FED/美联储)短期内追加刺激举措的必要性。

数据显示，美国4月非农就业岗位增加16.5万个，失业率降至2008年12月以来最低7.5%，提振美股标普500指数和道指升至盘中纪录高位，金价因此承压。

金价本周仍可能小涨。本周稍早，美联储表示将继续执行每月850亿美元的购债计划，必要时还会加大购债力度以刺激经济，欧洲央行周四降息，为10个月来首次。

RJ O'Brien的商品经纪Matthew Schilling表示，“如果今后公布的就业数据继续保持今天这样的良好态势，我预计，贵金属市场将开始以更大的幅度走低。”

1730 GMT，现货金报每盎司1,464.60美元，回落0.1%，稍早上扬1.5%至两周高位1,487.80美元。

美国6月期金回落3.70美元，至每盎司1,463.90美元，根据路透初步数据，收盘时成交量可能低于30日均值。

全球最大黄金上市交易基金PDR Gold Trust黄金持仓量减少0.6%，至1,069.22吨，录得一周来最大单日降幅，触及2009年9月来最低水平。

其他贵金属方面，现货银上扬1%，报每盎司24.03美元。现货铂金微跌0.51美元，至每盎司1,493.49美元。现货钯金上扬0.4%，报每盎司691.47美元。

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最新价格/ 当日 当日 年内迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 1463.90 -3.70 -0.3% -12.6%

COMEX白银期货 24.005 0.175 0.7% -20.6%

COMEX铂金期货 1498.00 -2.20 -0.2% -2.6%

COMEX钯金期货 693.90 0.60 0.1% -1.3%

现货金 1464.60 -1.64 -0.1% -12.5%

现货银 24.03 0.24 1.0% -20.7%

现货铂金 1493.49 -0.51 0.0% -2.9%

现货钯金 691.47 2.47 0.4% -1.5%(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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