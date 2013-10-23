（更正）金价急升至四周高位

(更正：因英文原文有误，标题与内文第一段“三周高位”应为“四周高位”)

* 美国就业数据燃点对美联储将继续执行刺激计划的预期

* 美元指数下挫至八个月低位

* 在美国非农就业报告出炉后，股市上涨

* SPDR黄金持仓量骤降10.5吨，为7月来最大单日跌幅

路透纽约/伦敦10月22日 - 金价周二劲升逾2%，至四周高位，因疲弱的美国就业数据令对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将继续执行经济刺激计划至明年的预期增强。美联储的刺激计划支撑金价表现。

美国劳工部公布，9月非农就业岗位增加14.8万个，低于预期的增加18万，令市场愈发忧虑美国经济甚至在政府本月停摆前已失去动能。

“非农就业数据甚至和18万增幅预估沾不上边...主要推动市场的因素是美联储要缩减购债仍有很遥远的路，可能不会在今年，这是带动所有市场急升的原因，特别是股市，商品和黄金，”法国兴业分析师Robin Bhar说。

“市场共识几乎一致，认为美联储在明年3月前可能也不会收紧政策，”商品投资公司LOGIC Advisors合作伙伴Bill O'Neill说。

在美国公布良好的8月建筑支出数据后，黄金买盘仍络绎不绝。

在数据发布后，现货金从早盘跌势中反弹，在早盘尾声上扬逾2%，至1,344.46美元高位，此为9月30日来最高。

在1825 GMT，现货金升1.9%，至每盎司1,340.1美元。

黄金升穿100日移动均线切入位1,325美元的技术阻力位，下一道阻力区域料在1,350美元。

美国12月期金收涨26.8美元，或2%，报每盎司1,342.6美元。

美元兑一篮子货币.DXY下挫至八个月新低，而全球股市上升，受助于美联储将继续推行超宽松货币政策的前景。

分析师表示，投资者人气可能仍然低迷，此前全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust在周一的黄金持仓量流出10.51吨，至871.72吨。此为该基金黄金持仓量自7月初来最大单日降幅。

其他贵金属方面，现货银与黄金走势一致，上扬2.4%，报每盎司22.72美元。现货铂金涨1%，报每盎司1,447.49美元。现货钯金升0.3%，报每盎司749.22美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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