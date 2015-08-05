美国数据打压金价走低 关注升息前景

路透纽约/伦敦8月5日 - 金价周三走低，在近期触及的五年半低位之上徘徊，受累于美元稍早走强，因美国服务业数据重燃美国联邦储备委员会(FED/美联储)最早在9月升息的预期。

1837 GMT，现货金回落0.2%，报每盎司1,085.35美元。美国12月期金收跌0.5%，报每盎司1,085.60美元。

现货金盘中一度反弹，因数据显示7月美国民间就业岗位增幅为4月以来最低，数据公布之初美元受压。

但强于预期的7月美国服务业报告推动美元升至两个月高位，金价受累走低，接近7月底触及的2010年2月以来最低1,077美元。美元稍后重拾跌势，下跌0.1%，但金价未能反弹至平盘之上。

接下来将要公布的主要数据是周五出炉的美国非农就业报告。

“今天，ISM服务业数据的影响力盖过了ADP数据，美联储可能在9月升息的预期没有改变，”德国商业银行的分析师Daniel Briesemann表示。

华尔街日报报导，亚特兰大联储总裁洛克哈特周二的讲话支持了美联储在近10年来首次升息的前景。

升息将提升持有黄金的机会成本。金价7月累积下跌近7%。

不过，美联储理事鲍威尔周三表示，决策者尚未决定是否在下月升息。

铂金和钯金徘徊在数年低位附近，因全球供应过剩，以及汽车行业未来需求不振。

现货铂金跌0.6%，报每盎司946美元，接近周二触及的2009年2月以来最低940.50美元。现货钯金上扬0.1%，报每盎司593美元，昨日触及近三年低位586.33美元。

现货银持稳在每盎司14.58美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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