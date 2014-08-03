金价上涨约1% 因美国非农就业数据令人失望

路透纽约/伦敦8月1日 - 金价周五上涨约1%，结束连跌四日的頽势，因美国非农就业数据令人失望，降低美国联邦储备委员会(美联储/FED)将提早升息的预期，且令黄金作为对冲工具的吸引力增强。

不过，本周金价录得1%的跌幅，连跌第三周。金价在周四下滑至六周低位，因数据显示美国经济增长强劲和薪资大幅增长。

周五金价上涨，此前美国公布的7月就业成长逊于预期，且失业率意外增加，显示就业市场仍有一些闲置情况，这让美联储有空间保持利率在低位一阵子。美国7月非农就业岗位增长20.9万个，预估为增加23.3万个。美国7月失业率为6.2%，预估为6.1%。

“人们预期非农就业岗位大幅增长，但结果不是如此，所以金价上涨，”麦格理Matthew Turner说。

1836 GMT，现货金XAU=上涨0.9%，报每盎司1,293.01美元，从周四触及的六周低点1,280.76美元反弹。

分析师表示，当金价未能升穿100日移动均线切入位1,298美元的强劲技术阻力位后，金价涨幅受限。

美国12月期金GCQ4收高12美元，报每盎司1,294.80美元。

一名在香港的交易员称，尽管金价周四下滑，但亚洲实货需求增长不是很强劲。

汤森路透旗下的金属顾问公司GFMS周四警告，主要实货黄金市场中国和印度买盘的劲道可能不足以为金价本年提供充份支持。

美国铸币局7月金币销售同比下降约40%。

金价在7月下挫3.4%，为2014年来最大的月度跌幅。

现货银XAG=跌0.5%，报每盎司20.24美元。现货铂金XPT=涨0.3%，报每盎司1,458美元。现货钯金XPD=跌0.9%，报每盎司859美元。

铂金群金属（PGM）将可能受压，因美国7月汽车销售增长放缓，尽管汽车减价促销，但多数汽车商公布的增长低于预期。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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